"Укрзалізниця" перебудує маршрути до прифронтових міст: частину шляху замінять автобуси
Російська армія продовжує "полювати" за рухомим складом "Укрзалізниці". Тому у прифронтових регіонах буде перебудовано маршрути.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський в ефірі телемарафону.
"Це наші прифронтові регіони, які піддаються атакам щодня. Але принципово важливо продовжувати сполучення з цими містами… Перебудовуємо в певний спосіб, не буду про це широко говорити, але перебудовуємо наші маршрути, робимо їх комбінованими для того, щоб зменшити безпекові ризики", - заявив Перцовський.
За його словами,ворог продовжує полювати за локомотивами, вагонами і руховим складом, але попри це компанія не планує припиняти сполучення з прифронтовими громадами.
"Просимо всіх пасажирів дослухатися й до вказівок поїзних бригад і до співробітників вокзалів. Певні ділянки будуть проходитися автобусами, будуть змінюватися маршрути, щоб мінімізувати ризики", - додав він.
Удари по залізниці
Сьогодні вдень россійська армія завдала подвійного удару по потягах на вокзалі у місті Шостка. Вже відомо про близько 30 потсраждалих, з яких троє - діти. Після удару РФ "Укрзалізниця" скасувала низку приміських потягів 4 та 5 жовтня у регіоні.
Детально про наслідки удару - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також ми писали, що росіяни активізували удари по українській залізниці. Так, 17 вересня Росія вдарила по підстанціях "Укрзалізниці". Внаслідок чого понад 20 поїздів затримувалися, а деякі рейси скасували. А 25 вересня у Миколаївській та Кіровоградській областях було знеструмлено ділянки залізниці через ворожі обстріли.
Раніше глава "Укрзалізниці" розповів, що у Росії нова тактика - ворожі "Шахеди" тепер полюють на локомотиви.