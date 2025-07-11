Важные изменения от "Укрпочты": как сэкономить на коммуналке и получить наличные в селе
Единый национальный оператор почтовой связи - "Укрпочта" - ввел ряд важных изменений для жителей сел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского в Facebook.
Что именно изменила "Укрпочта" и для кого
Согласно информации гендиректора акционерного общества, сейчас "Укрпочта":
- продолжает качественно и быстро доставлять посылки;
- не забывает о финансовых услугах (чтобы подготовить своих будущих клиентов к "Укрпочта Банк").
"Чтобы готовиться было приятнее, особенно тем, кто живет в селах, где нет банковских учреждений и банкоматов (а это 96% сел страны), "Укрпочта" снижает комиссию за прием коммунальных платежей на 25%", - рассказал Смилянский.
Кроме того, "чтобы было еще приятнее", те из граждан, которые платят с "Укрпочтой" два и более коммунальных платежей, смогут:
- бесплатно снять наличные у себя в селе;
- сэкономить время и деньги на маршрутку до банкомата в райцентре.
Смилянский уточнил, что "акция уже действует".
"Поэтому клиенты могут воспользоваться ею при оплате коммунальных платежей в июле", - подытожил он.
Публикация Смилянского (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)
Напомним, ранее Смилянский рассказывал, что на 2025 год "Укрпочта" запланировала немало изменений и нововведений.
Среди основных из них он упомянул: запуск нового удобного мобильного приложения, установку почтоматов в нескольких городах Украины, введение "доставки на следующий день", запуск работы "курьеров на электробайках" и т.д.
Позже стало известно, что "Укрпочта" стала партнером популярного среди украинцев китайского маркетплейса.
Кроме того, в "Укрпочте" разрешили использовать "Национальный кэшбек".
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