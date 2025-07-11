Важные изменения от "Укрпочты": как сэкономить на коммуналке и получить наличные в селе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского в Facebook.

Что именно изменила "Укрпочта" и для кого

Согласно информации гендиректора акционерного общества, сейчас "Укрпочта":

продолжает качественно и быстро доставлять посылки;

не забывает о финансовых услугах (чтобы подготовить своих будущих клиентов к "Укрпочта Банк").

"Чтобы готовиться было приятнее, особенно тем, кто живет в селах, где нет банковских учреждений и банкоматов (а это 96% сел страны), "Укрпочта" снижает комиссию за прием коммунальных платежей на 25%", - рассказал Смилянский.

Кроме того, "чтобы было еще приятнее", те из граждан, которые платят с "Укрпочтой" два и более коммунальных платежей, смогут:

бесплатно снять наличные у себя в селе;

у себя в селе; сэкономить время и деньги на маршрутку до банкомата в райцентре.

Смилянский уточнил, что "акция уже действует".

"Поэтому клиенты могут воспользоваться ею при оплате коммунальных платежей в июле", - подытожил он.

Публикация Смилянского (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)