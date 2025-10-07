Почти космическая скорость: как "Укрпочта" удешевила доставку за границу и для кого
"Укрпочта" позволила украинским экспортерам экономить до 25% на доставке в шесть стран мира. Сберегать средства на некоторых международных отправлениях смогут около 30% клиентов компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.
Как быстро проходят таможню отправления в США
"Пока Илон Маск только мечтает о Марсе, "Укрпочта" уже доставляет туда посылки - быстро и надежно. Да, пока это Марс в США. Но ведь с чего-то нужно начинать", - сообщил глава акционерного общества.
Он добавил, что из первых 100 тысяч отправлений в США после введения пошлин президентом Дональдом Трампом, 85% - проходят таможню менее чем за сутки.
"Все - благодаря глубокой интеграции с нашими американскими партнерами. Как по мне, это уже почти космическая скорость", - подчеркнул Смелянский.
В какие страны отправлять посылки будет дешевле и почему
Гендиректор "Укрпочты" рассказал также, что у компании есть хорошая новость для украинских экспортеров, которые отправляют товары в:
- Великобританию;
- Китай;
- Сингапур;
- Индию;
- Таиланд;
- Чили.
"С сегодняшнего дня тариф "Укрпочты" "Мелкий пакет PRIME" доступен в этих странах - для отправлений до 5 кг", - объяснил чиновник.
В качестве примера он привел бизнесы, работающие с Великобританией (вторым по объему направлением украинского экспорта).
"Доставка весом 2-5 кг подешевеет на 22-25% по сравнению с категорией "посылка", - поделился Смелянский.
Он добавил, что в целом около 30% клиентов "Укрпочты" смогут экономить на международной доставке.
"И это только начало! Рады дарить приятные новости накануне праздничного сезона. Хороших продаж, космических отправлений - и до новых встреч", - подытожил глава компании.
Публикация Смелянского (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)
В пресс-службе "Укрпочты" добавили, что обновляя условия доставки по услуге "Мелкий пакет PRIME", подтверждают статус "опора украинского бизнеса".
"Отныне у вас есть возможность отправлять до 5 кг и экономить до 25% на доставке в шесть стран: Соединенное Королевство, Китай, Сингапур, Таиланд, Чили и Индию", - рассказали украинцам.
Уточняется, что до этого отправления от 2 до 5 кг принимались как "посылки" или "EMS".
Теперь же при оформлении есть возможность выбрать "Мелкий пакет PRIME".
"Посмотрите: доставка товаров весом 5 кг в Соединенное Королевство посылкой стоит $41,94. А по услуге "Мелкий пакет PRIME" - всего $34. И вы экономите почти $8 на одном отправлении", - объяснили в "Укрпочте".
В завершение в компании напомнили о неоспоримых преимуществах услуги:
- без оплаты воздуха в коробке (во внимание берется только фактический вес, а не объемный);
- легкое онлайн-оформление отправлений;
- отслеживание по трек-номеру в любое время;
- адресная доставка;
- бесплатный возврат в случае невручения.
"Наш вектор в этом году и всегда - поддержка украинских предпринимателей. Ждем каждого. Пусть об украинском говорит весь мир", - подытожили в акционерном обществе.
Публикация "Укрпочты" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)
Напомним, ранее Смелянский рассказывал, что на 2025 год "Укрпочта" запланировала немало изменений и нововведений.
Среди основных из них он упомянул: запуск нового удобного мобильного приложения, установление почтоматов в нескольких городах Украины, введение "доставки на следующий день", запуск работы "курьеров на электробайках" и т.п.
Позже стало известно, что "Укрпочта" стала партнером популярного среди украинцев китайского маркетплейса.
Кроме того, в "Укрпочте" разрешили использовать "Национальный кэшбек" и ввели ряд важных изменений для жителей сел.
С 8 сентября 2025 года в более 1500 городских отделениях "Укрпочты" заработал пилотный проект "Экспресс-окно", который "разводит" различные категории клиентов по отдельным окнам.
Читайте также об опасной мошеннической схеме - отправке фейковых сообщений от якобы "Укрпочты" и как перевести пенсию с "Укрпочты" на карту без отделений и очередей.