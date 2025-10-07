ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Почти космическая скорость: как "Укрпочта" удешевила доставку за границу и для кого

Вторник 07 октября 2025 11:16
UA EN RU
Почти космическая скорость: как "Укрпочта" удешевила доставку за границу и для кого Клиенты "Укрпочты" получили возможность экономить на некоторых международных отправлениях (фото: facebook.com/ukrposhta)
Автор: Ирина Костенко

"Укрпочта" позволила украинским экспортерам экономить до 25% на доставке в шесть стран мира. Сберегать средства на некоторых международных отправлениях смогут около 30% клиентов компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.

Как быстро проходят таможню отправления в США

"Пока Илон Маск только мечтает о Марсе, "Укрпочта" уже доставляет туда посылки - быстро и надежно. Да, пока это Марс в США. Но ведь с чего-то нужно начинать", - сообщил глава акционерного общества.

Он добавил, что из первых 100 тысяч отправлений в США после введения пошлин президентом Дональдом Трампом, 85% - проходят таможню менее чем за сутки.

"Все - благодаря глубокой интеграции с нашими американскими партнерами. Как по мне, это уже почти космическая скорость", - подчеркнул Смелянский.

В какие страны отправлять посылки будет дешевле и почему

Гендиректор "Укрпочты" рассказал также, что у компании есть хорошая новость для украинских экспортеров, которые отправляют товары в:

  • Великобританию;
  • Китай;
  • Сингапур;
  • Индию;
  • Таиланд;
  • Чили.

"С сегодняшнего дня тариф "Укрпочты" "Мелкий пакет PRIME" доступен в этих странах - для отправлений до 5 кг", - объяснил чиновник.

В качестве примера он привел бизнесы, работающие с Великобританией (вторым по объему направлением украинского экспорта).

"Доставка весом 2-5 кг подешевеет на 22-25% по сравнению с категорией "посылка", - поделился Смелянский.

Он добавил, что в целом около 30% клиентов "Укрпочты" смогут экономить на международной доставке.

"И это только начало! Рады дарить приятные новости накануне праздничного сезона. Хороших продаж, космических отправлений - и до новых встреч", - подытожил глава компании.

Почти космическая скорость: как &quot;Укрпочта&quot; удешевила доставку за границу и для когоПубликация Смелянского (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)

В пресс-службе "Укрпочты" добавили, что обновляя условия доставки по услуге "Мелкий пакет PRIME", подтверждают статус "опора украинского бизнеса".

"Отныне у вас есть возможность отправлять до 5 кг и экономить до 25% на доставке в шесть стран: Соединенное Королевство, Китай, Сингапур, Таиланд, Чили и Индию", - рассказали украинцам.

Уточняется, что до этого отправления от 2 до 5 кг принимались как "посылки" или "EMS".

Теперь же при оформлении есть возможность выбрать "Мелкий пакет PRIME".

"Посмотрите: доставка товаров весом 5 кг в Соединенное Королевство посылкой стоит $41,94. А по услуге "Мелкий пакет PRIME" - всего $34. И вы экономите почти $8 на одном отправлении", - объяснили в "Укрпочте".

В завершение в компании напомнили о неоспоримых преимуществах услуги:

  • без оплаты воздуха в коробке (во внимание берется только фактический вес, а не объемный);
  • легкое онлайн-оформление отправлений;
  • отслеживание по трек-номеру в любое время;
  • адресная доставка;
  • бесплатный возврат в случае невручения.

"Наш вектор в этом году и всегда - поддержка украинских предпринимателей. Ждем каждого. Пусть об украинском говорит весь мир", - подытожили в акционерном обществе.

Почти космическая скорость: как &quot;Укрпочта&quot; удешевила доставку за границу и для когоПубликация "Укрпочты" (скриншот: facebook.com/ukrposhta)

Напомним, ранее Смелянский рассказывал, что на 2025 год "Укрпочта" запланировала немало изменений и нововведений.

Среди основных из них он упомянул: запуск нового удобного мобильного приложения, установление почтоматов в нескольких городах Украины, введение "доставки на следующий день", запуск работы "курьеров на электробайках" и т.п.

Позже стало известно, что "Укрпочта" стала партнером популярного среди украинцев китайского маркетплейса.

Кроме того, в "Укрпочте" разрешили использовать "Национальный кэшбек" и ввели ряд важных изменений для жителей сел.

С 8 сентября 2025 года в более 1500 городских отделениях "Укрпочты" заработал пилотный проект "Экспресс-окно", который "разводит" различные категории клиентов по отдельным окнам.

Читайте также об опасной мошеннической схеме - отправке фейковых сообщений от якобы "Укрпочты" и как перевести пенсию с "Укрпочты" на карту без отделений и очередей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Игорь Смелянский посилки Тарифы Бизнес Укрпочта
Новости
РФ атаковала энергетику в трех областях: где самая тяжелая ситуация
РФ атаковала энергетику в трех областях: где самая тяжелая ситуация
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии