"Укрпочта" напомнила о важном дедлайне: что нужно успеть до среды

Единственный национальный оператор почтовой связи - "Укрпочта" - напомнил гражданам о важном дедлайне. Речь идет о последнем дне подачи заявлений на "Зимнюю поддержку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу акционерного общества.

До какого числа "Укрпочта" принимает заявления

Украинцам напомнили, что уже через считанные дни "Укрпочта" завершает прием заявлений на программу "Зимняя поддержка".

Уточняется, что по состоянию на 19 декабря более 1,6 миллиона украинцев уже подали документы, чтобы получить финансовую помощь в один из самых сложных периодов года.

"Для тех, кто еще колеблется или откладывает, - времени почти не осталось", - подчеркнули в компании.

Так, подать заявление на получение 1000 гривен от государства в рамках президентской программы "Зимняя поддержка" можно до 24 декабря текущего года.

"До 24 декабря включительно заявления принимают во всех отделениях "Укрпочты" по всей стране", - объяснили украинцам.

Как подать заявление на "зимнюю тысячу" через "Укрпочту"

В пресс-службе "Укрпочты" сообщили, что подать заявление на "зимнюю тысячу" - несложно. Достаточно прийти в ближайшее отделение.

"Процедура максимально проста и доступна - даже для тех, кто не имеет возможности прийти в отделение самостоятельно", - рассказали гражданам.

Уточняется, что для маломобильных людей или тех, кто находится дома, "Укрпочта" предусмотрела отдельное решение: оформить заявление можно через почтальона.

Для этого достаточно позвонить в контакт-центр по номеру: 0 800 300 545.

"После зачисления средств заявитель получит SMS-сообщение", - уточнили в "Укрпочте".

Что нужно подготовить для оформления выплаты

Украинцам напомнили, что для оформления выплаты в "Укрпочте" нужно подготовить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (РНУКПН) или отметку в паспорте о его отсутствии;

для детей: заявку подают родители - отдельно на каждого ребенка (необходимо предоставить свидетельство о рождении);

для законных представителей: документ, удостоверяющий личность опекуна, и документ, подтверждающий назначение опекуна получателю помощи.

Как можно потратить "зимнюю тысячу" в "Укрпочте"

В завершение в компании напомнили, что даже если "Зимняя поддержка" оформлялась через "Дію", средства в рамках программы можно потратить непосредственно в отделении "Укрпочты":

оплатить коммунальные услуги;

воспользоваться почтовыми услугами;

подписаться на любимую газету или журнал;

заказать лекарства;

приобрести товары украинских производителей;

сделать донат на Вооруженные силы Украины.

"Ждем вас в отделениях", - подытожили в пресс-службе компании.