Дроны СБУ уничтожили 4 пусковые установки С-400 и два радара в Новороссийске, - источники

Суббота 15 ноября 2025 16:49
Дроны СБУ уничтожили 4 пусковые установки С-400 и два радара в Новороссийске, - источники Фото: успешное уничтожение подтверждают спутниковые снимки (росСМИ)
Автор: Юлия Акимова, Эдуард Ткач

Беспилотники ЦСО "Альфа" СБУ во время вчерашней атаки в Новороссийске уничтожили 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Спутниковые снимки подтверждают, что было успешно уничтожено четыре пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф". Они располагались на территории воинской части кубанского краснознаменного полка.

Также враг недосчитался двух важных радаров - раннего обнаружения 96Н6 ("Cheese Board") и радара целеуказания 92Н6 ("Grave Stone").

Всего на территории воинской части размещалось ориентировочно 12 единиц пусковых установок ЗРК С-400 "Триумф". Есть высокая вероятность, что в результате атаки они также получили повреждения.

Эту операцию СБУ провели при поддержке Сил безопасности и обороны, а именно - ГУР МОУ, ССО ВСУ и Госпогранслужбы.

"СБУ продолжает методическую работу по уничтожению систем ПВО противника, которые защищают важные военные, инфраструктурные и логистические объекты врага. Каждая такая уничтоженная система - это дыра в обороне, которой точно воспользуются украинские беспилотники и ракеты", - сообщил информированный источник.

Атака на Новороссийск

Напомним, в ночь на 14 ноября СБУ и Силы безопасности обороны Украины атаковали Новороссийск. Кроме вышеупомянутого, была проведена спецоперация по поражению российского порта "Новороссийск", через который Кремль экспортирует нефть и газ.

Уже утром в СМИ появилась информация, что атака дронами остановила экспорт нефти. В частности, два источника Reuters рассказали, что "Трансфнефть" приостановила подачу нефти в порт.

Еще через некоторое время агентство написало, что удар по Новороссийскому порту остановил 2% мировых поставок нефти. Кроме этого, он привел к росту мировых цен.

Также известно, что после атаки в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации. РосСМИ писали о пожаре не только в порту, но и на НПЗ.

