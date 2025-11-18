ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Украина просит ЕС подключиться к обновлению наблюдательного совета "Энергоатома"

Киев, Вторник 18 ноября 2025 17:41
Украина просит ЕС подключиться к обновлению наблюдательного совета "Энергоатома" Фото: представители Кабмина встретились с послами ЕС (t.me/svyrydenkoy)
Автор: Иван Носальский

Украина призвала страны Евросоюза предложить кандидатов в наблюдательный совет "Энергоатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

По словам Свириденко, члены Кабмина проинформировали послов стран Евросоюза о шагах для очищения и повышения эффективности антикоррупционной политики в энергетической сфере.

Темами переговоров стали ситуация в энергетике и важность сохранения доверия общества и партнеров.

Премьер подчеркнула, что действия правительства направлены на взаимодействие и совместную работу с антикоррупционными органами, чтобы обеспечить прозрачность работы исполнительной власти.

"Европейские дипломаты положительно отметили следующие шаги. Мы призывали партнеров присоединиться к процессу и предоставить предложения кандидатур, на первом этапе - в наблюдательный совет "Энергоатома", - добавила Свириденко.

Следующим этапом станет аудит и обновление наблюдательных советов государственных предприятий в сфере энергетики. Также к этому процессу могут привлечь международных аудиторов, Украина рассмотрит такую возможность.

Это необходимо, чтобы обновить менеджмент всей системы - "Нафтогаза", "Укргидроэнерго", "Оператора ГТС Украины", "Центрэнерго" и "Укрэнерго".

"Борьба с коррупцией является важной для национальной безопасности и определяющей на пути Украины в ЕС", - подчеркнула премьер.

Отдельной темой переговоров с послами стали бюджетные потребности Украины на 2026 год.

Обновление набсовета "Энергоатома"

Напомним, украинское правительство решило распустить наблюдательный совет "Энергоатома" после громкого коррупционного скандала. Детективы НАБУ выяснили, что у контрагентов компании брали откаты.

По словам премьера Юлии Свириденко, новый наблюдательный совет должен перезапустить руководство "Энергоатома", а также провести аудит.

Евросоюз НАБУ Юлия Свириденко Энергоатом Коррупция
