Украина просит ЕС подключиться к обновлению наблюдательного совета "Энергоатома"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram .

По словам Свириденко, члены Кабмина проинформировали послов стран Евросоюза о шагах для очищения и повышения эффективности антикоррупционной политики в энергетической сфере.

Темами переговоров стали ситуация в энергетике и важность сохранения доверия общества и партнеров.

Премьер подчеркнула, что действия правительства направлены на взаимодействие и совместную работу с антикоррупционными органами, чтобы обеспечить прозрачность работы исполнительной власти.

"Европейские дипломаты положительно отметили следующие шаги. Мы призывали партнеров присоединиться к процессу и предоставить предложения кандидатур, на первом этапе - в наблюдательный совет "Энергоатома", - добавила Свириденко.

Следующим этапом станет аудит и обновление наблюдательных советов государственных предприятий в сфере энергетики. Также к этому процессу могут привлечь международных аудиторов, Украина рассмотрит такую возможность.

Это необходимо, чтобы обновить менеджмент всей системы - "Нафтогаза", "Укргидроэнерго", "Оператора ГТС Украины", "Центрэнерго" и "Укрэнерго".

"Борьба с коррупцией является важной для национальной безопасности и определяющей на пути Украины в ЕС", - подчеркнула премьер.

Отдельной темой переговоров с послами стали бюджетные потребности Украины на 2026 год.