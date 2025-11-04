ua en ru
В "Укрэнерго" рассказали о графиках 5 ноября: как будут отключать свет

Украина, Вторник 04 ноября 2025 19:23
UA EN RU
В "Укрэнерго" рассказали о графиках 5 ноября: как будут отключать свет Иллюстративное фото: в Украине 5 ноября будут отключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 5 ноября, планируют отключать свет бытовым потребителям. Графики будут действовать с утра и до вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

По информации компании, в отдельных регионах графики почасовых отключений света объемом от 1 до 2 очередей будут действовать с 07:00 до 21:00.

При этом графики ограничения мощности для промышленности планируют применить с 07:00 до 22:00.

В "Укрэнерго" предупредили, что время и объем применения ограничений могут поменяться, поскольку это зависит от ряда факторов.

Причиной таких отключений являются последствия ряда российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Атаки на энергетику Украины

Напомним, Россия активизировала удары по энергообъектам Украины два месяца назад.

Российские власти таким образом пытаются деморализовать мирных украинцев и дестабилизировать ситуацию внутри страны.

В частности, сегодня вражеские солдаты ударили по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В компании отмечали, что повреждения были значительными.

Более детальной информации о последствиях российской атаки в ДТЭК не раскрыли.

При этом 29 октября россияне ударили по энергообъектам на территории Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей.

Стоит заметить, что сегодня, 4 ноября, также действуют графики отключений света. Изначально планировалось, что электроснабжение будут ограничивать с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00. Но в течение дня энергетики приняли решение ввести графики объемом от 0,5 до 1,5 очереди с 08:00 до 22:00.

