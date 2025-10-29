Войска РФ атаковали энергетику в трех областях, продолжаются восстановительные работы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что сегодня, 29 октября, графики почасовых отключений действуют в некоторых регионах Украины с 08:00 до 22:00. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

Кроме того, в части регионов с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.