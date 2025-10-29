ua en ru
Войска РФ атаковали энергетику в трех областях, продолжаются восстановительные работы

Среда 29 октября 2025 10:30
UA EN RU
Войска РФ атаковали энергетику в трех областях, продолжаются восстановительные работы Фото: войска РФ атаковали энергетику в трех областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали энергетику в трех областях Украины, энергетики уже начали восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Враг нанес удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Донецкой и Одесской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что сегодня, 29 октября, графики почасовых отключений действуют в некоторых регионах Украины с 08:00 до 22:00. Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

Кроме того, в части регионов с 07:00 до 22:00 запланировано применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

Удары РФ по энергетике

Напомним, сегодня утром, 29 октября, россияне атаковали критическую инфраструктуру в центре Чернигова. Там было зафиксировано попадание ударного беспилотника. По данным местных властей, обошлось без пострадавших.

Также сообщалось, что в Одесской области в результате ночной атаки россиян поврежден энергетический объект ДТЭК иранен работник. Почти 30 тысяч домов оказались без света. Энергетики уже работают над восстановлением сетей. Объекты критической инфраструктуры обеспечены питанием от генераторов.

