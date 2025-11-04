Отключений стало больше: обнародованы новые графики для нескольких областей (список)
В Украине во вторник, 4 ноября, снова действуют графики отключения света. Однако несколько областей изменили продолжительность отключения электроэнергии.
РБК-Украина рассказывает, в каких областях сегодня по новому будут отключать электроэнергию.
"Укрэнерго"
Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины сегодня будет увеличена продолжительность применения ограничений электроснабжения, которые будут действовать в ряде регионов.
Согласно обновленному графику:
- Почасовые отключения продлятся с 08:00 до 22:00 - объемом от 0,5 до 1,5 очереди;
- Ограничения мощности для промышленных потребителей также будут действовать в этот период - с 08:00 до 22:00.
Как пояснили в "Укрэнерго", причиной расширения графиков стали последствия массированных ракетно-дронных атак России на украинскую энергосистему, которые привели к повреждениям энергообъектов и снижению стабильности сети
Киев
В столице сегодня были изменены графики отключения света по указанию "Укрэнерго".
В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.
Обновленный график:
- Подгруппа 1.1 отключение с 17:00 до 20:00
- Подгруппа 1.2 отключение с 08:00 до 11:00
- Подгруппа 2.1 без отключений
- Подгруппа 2.2 без отключений
- Подгруппа 3.1 отключение с 19:30 до 22:00
- Подгруппа 3.2 отключение с 10:30 до 13:30
- Подгруппа 4.1 отключение с 13:00 до 15:30
- Подгруппа 4.2 без отключений
- Подгруппа 5.1 без отключений
- Подгруппа 5.2 без отключений
- Подгруппа 6.1 без отключений
- Подгруппа 6.2 отключение с 15:00 до 17:30
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Киевская область
Черниговская область
На Черниговщине графики действуют в объеме подочереди и очереди. Больше всего без света за сутки будет одна очередь - 5 часов.
Также сегодня было добавлено отключение в еще одной очереди.
Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
- на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Сумская область
"Укрэнерго" внесло изменения по применению графиков почасовых отключений на 4 ноября в Сумской области:
- с 08:00 до 15:00 - в объеме 0,5 очереди.
- с 15:00 до 18:00 - в объеме 1 очереди.
- с 18:00 до 20:00 - в объеме 1,5 очереди.
- с 20:00 до 22:00 - в объеме 1 очереди.
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Полтавская область
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 4 ноября 2025 года:
- с 08:00 по 15:00 введен ГПВ в объеме 0,5 очереди,
- с 15:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди,
- с 18:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 1,5 очереди,
- с 20:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди.
Ознакомиться с графиком на Полтавщине можно по ссылке. Перечень адресов здесь.
Черкасская область
По указанию от "Укрэнерго" в Черкасской области также были изменены графики. В частности, отключения добавились в нескольких подгрупп.
Часы отсутствия электроснабжения:
- Подгруппа 2.2 10:00 - 11:00
- Подгруппа 3.1 15:00 - 17:00
- Подгруппа 4.1 17:00 - 19:00
- Подгруппа 4.2 19:00 - 21:00
- Подгруппа 5.1 21:00 - 22:00
- Подгруппа 5.2 11:00 - 13:00
- Подгруппа 6.1 13:00 - 15:00
Кировоградская область
Изменения в графиках введены также в Кировоградской области.
Ситуация в энергетике в Украине
В Украине наблюдается рост потребления электроэнергии, что связано как с последствиями российских обстрелов, так и с похолоданием. Чаще всего графики отключений действуют в Киевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко сообщил, что российские войска изменили тактику и перешли к стратегии "выжженной земли" после того, как предыдущие массированные атаки не смогли разрушить украинскую энергосистему.
В компании отмечают, что главная задача сейчас - обеспечить стабильную работу энергосети. В то же время из-за похолодания и постоянных ударов врага невозможно точно спрогнозировать графики отключений на долгий период.
В то же время, по указанию "Укрэнерго", сегодня в отдельных регионах Украины будут применены ограничения потребления электроэнергии.