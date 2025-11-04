Отключений стало больше: обнародованы новые графики для нескольких областей (список)

В Украине во вторник, 4 ноября, снова действуют графики отключения света. Однако несколько областей изменили продолжительность отключения электроэнергии.

РБК-Украина рассказывает, в каких областях сегодня по новому будут отключать электроэнергию.

"Укрэнерго"

Из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины сегодня будет увеличена продолжительность применения ограничений электроснабжения, которые будут действовать в ряде регионов.

Согласно обновленному графику:

Почасовые отключения продлятся с 08:00 до 22:00 - объемом от 0,5 до 1,5 очереди;

Ограничения мощности для промышленных потребителей также будут действовать в этот период - с 08:00 до 22:00.

Как пояснили в "Укрэнерго", причиной расширения графиков стали последствия массированных ракетно-дронных атак России на украинскую энергосистему, которые привели к повреждениям энергообъектов и снижению стабильности сети

Киев

В столице сегодня были изменены графики отключения света по указанию "Укрэнерго".

В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.

Обновленный график:

Подгруппа 1.1 отключение с 17:00 до 20:00

Подгруппа 1.2 отключение с 08:00 до 11:00

Подгруппа 2.1 без отключений

Подгруппа 2.2 без отключений

Подгруппа 3.1 отключение с 19:30 до 22:00

Подгруппа 3.2 отключение с 10:30 до 13:30

Подгруппа 4.1 отключение с 13:00 до 15:30

Подгруппа 4.2 без отключений

Подгруппа 5.1 без отключений

Подгруппа 5.2 без отключений

Подгруппа 6.1 без отключений

Подгруппа 6.2 отключение с 15:00 до 17:30

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Черниговская область

На Черниговщине графики действуют в объеме подочереди и очереди. Больше всего без света за сутки будет одна очередь - 5 часов.

Также сегодня было добавлено отключение в еще одной очереди.



Проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Сумская область

"Укрэнерго" внесло изменения по применению графиков почасовых отключений на 4 ноября в Сумской области:

с 08:00 до 15:00 - в объеме 0,5 очереди.

с 15:00 до 18:00 - в объеме 1 очереди.

с 18:00 до 20:00 - в объеме 1,5 очереди.

с 20:00 до 22:00 - в объеме 1 очереди.



Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 4 ноября 2025 года:

с 08:00 по 15:00 введен ГПВ в объеме 0,5 очереди,

с 15:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди,

с 18:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 1,5 очереди,

с 20:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди.

Ознакомиться с графиком на Полтавщине можно по ссылке. Перечень адресов здесь.

Черкасская область

По указанию от "Укрэнерго" в Черкасской области также были изменены графики. В частности, отключения добавились в нескольких подгрупп.

Часы отсутствия электроснабжения:

Подгруппа 2.2 10:00 - 11:00

Подгруппа 3.1 15:00 - 17:00

Подгруппа 4.1 17:00 - 19:00

Подгруппа 4.2 19:00 - 21:00

Подгруппа 5.1 21:00 - 22:00

Подгруппа 5.2 11:00 - 13:00

Подгруппа 6.1 13:00 - 15:00

Кировоградская область

Изменения в графиках введены также в Кировоградской области.