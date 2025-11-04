ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

В "Укренерго" розповіли про графіки 5 листопада: як відключатимуть світло

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 19:23
UA EN RU
В "Укренерго" розповіли про графіки 5 листопада: як відключатимуть світло Ілюстративне фото: в Україні 5 листопада відключатимуть світло за графіками (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні завтра, 5 листопада, планують відключати світло побутовим споживачам. Графіки діятимуть від ранку і до вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.

За інформацією компанії, в окремих регіонах графіки погодинних відключень світла обсягом від 1 до 2 черг діятимуть з 07:00 до 21:00.

При цьому графіки обмеження потужності для промисловості планують застосувати з 07:00 до 22:00.

В "Укренерго" попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися, оскільки це залежить від низки факторів.

Причиною таких відключень є наслідки низки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Атаки на енергетику України

Нагадаємо, Росія активізувала удари по енергооб'єктах України два місяці тому.

Російська влада таким чином намагається деморалізувати мирних українців і дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Зокрема, сьогодні ворожі солдати вдарили по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. У компанії зазначали, що пошкодження були значними.

Детальнішої інформації про наслідки російської атаки в ДТЕК не розкрили.

При цьому 29 жовтня росіяни вдарили по енергооб'єктах на території Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей.

Варто зауважити, що сьогодні, 4 листопада, також діють графіки відключень світла. Спочатку планувалося, що електропостачання обмежуватимуть з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. Але протягом дня енергетики ухвалили рішення запровадити графіки обсягом від 0,5 до 1,5 черги з 08:00 до 22:00.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
Новини
Низка областей знову збільшила відключення світла: актуальні графіки
Низка областей знову збільшила відключення світла: актуальні графіки
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце