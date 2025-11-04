В "Укренерго" розповіли про графіки 5 листопада: як відключатимуть світло

В Україні завтра, 5 листопада, планують відключати світло побутовим споживачам. Графіки діятимуть від ранку і до вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

За інформацією компанії, в окремих регіонах графіки погодинних відключень світла обсягом від 1 до 2 черг діятимуть з 07:00 до 21:00.

При цьому графіки обмеження потужності для промисловості планують застосувати з 07:00 до 22:00.

В "Укренерго" попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінитися, оскільки це залежить від низки факторів.

Причиною таких відключень є наслідки низки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України.