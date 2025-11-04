Россия в две волны атаковала Одесскую область: есть попадания в портовые и энергетические объекты

В ночь на 4 ноября российские дроны в две волны атаковали Одесскую область. Под ударами оккупантов находилась портовая и энергетическая инфраструктура региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера и ДТЭК .

"В ночь на 4 ноября регион подвергся двум волнам массированных дроновых ударов. Несмотря на активную работу ПВО, которой уничтожено большинство вражеских целей, есть попадания в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В результате ударов возникли пожары, повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и энергетическое оборудование. Спасательные службы оперативно ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Удар по энергетическому объекту ДТЭК

По информации компании ДТЭК, один из ударов пришелся на энергетический объект предприятия в области. Повреждения оказались значительными, поэтому ремонтные работы потребуют времени.

"Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей", - сообщили в компании.

Фото: в результате ночной российской атаки возникли пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры (t.me/odeskaODA)

Сегодня ночью в Одесской области дважды объявляли воздушную тревогу из-за атаки ударных дронов.

Первая тревога прозвучала 3 ноября в 23:58 и продолжалась до 1:03. В это время в Измаильском районе местные жители сообщали о по меньшей мере четырех взрывах.

Второй раз сигнал воздушной тревоги прозвучал в 2:25, после чего снова была слышна серия взрывов вблизи Измаила. Отбой объявили в 3:23.