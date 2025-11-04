Россия в две волны атаковала Одесскую область: есть попадания в портовые и энергетические объекты
В ночь на 4 ноября российские дроны в две волны атаковали Одесскую область. Под ударами оккупантов находилась портовая и энергетическая инфраструктура региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера и ДТЭК.
"В ночь на 4 ноября регион подвергся двум волнам массированных дроновых ударов. Несмотря на активную работу ПВО, которой уничтожено большинство вражеских целей, есть попадания в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В результате ударов возникли пожары, повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и энергетическое оборудование. Спасательные службы оперативно ликвидировали возгорание.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Удар по энергетическому объекту ДТЭК
По информации компании ДТЭК, один из ударов пришелся на энергетический объект предприятия в области. Повреждения оказались значительными, поэтому ремонтные работы потребуют времени.
"Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей", - сообщили в компании.
Фото: в результате ночной российской атаки возникли пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры (t.me/odeskaODA)
Сегодня ночью в Одесской области дважды объявляли воздушную тревогу из-за атаки ударных дронов.
Первая тревога прозвучала 3 ноября в 23:58 и продолжалась до 1:03. В это время в Измаильском районе местные жители сообщали о по меньшей мере четырех взрывах.
Второй раз сигнал воздушной тревоги прозвучал в 2:25, после чего снова была слышна серия взрывов вблизи Измаила. Отбой объявили в 3:23.
Удары по Одесской области
Одесская область систематически находится под атаками российских дронов и ракет. Почти каждую ночь враг наносит удары преимущественно из акватории Черного моря.
Напомним, в ночь на 2 ноября в результате вражеской атаки в Одесской области сгорело пять грузовиков, два человека погибли.
Ранее, в ночь на 29 октября, оккупанты снова ударили по региону - был поврежден энергетический объект компании ДТЭК, ранен один работник. Без электроснабжения тогда остались около 30 тысяч домов.
До этого россияне также атаковали область дронами: были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома, гостиница и многоэтажки, есть пострадавшая.