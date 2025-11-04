ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия в две волны атаковала Одесскую область: есть попадания в портовые и энергетические объекты

Вторник 04 ноября 2025 09:15
UA EN RU
Россия в две волны атаковала Одесскую область: есть попадания в портовые и энергетические объекты Фото: ночью РФ дважды атаковала Одесскую область беспилотниками (t.me/odeskaODA)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 4 ноября российские дроны в две волны атаковали Одесскую область. Под ударами оккупантов находилась портовая и энергетическая инфраструктура региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера и ДТЭК.

"В ночь на 4 ноября регион подвергся двум волнам массированных дроновых ударов. Несмотря на активную работу ПВО, которой уничтожено большинство вражеских целей, есть попадания в объекты гражданской портовой и энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В результате ударов возникли пожары, повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и энергетическое оборудование. Спасательные службы оперативно ликвидировали возгорание.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Удар по энергетическому объекту ДТЭК

По информации компании ДТЭК, один из ударов пришелся на энергетический объект предприятия в области. Повреждения оказались значительными, поэтому ремонтные работы потребуют времени.

"Наши энергетики начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей", - сообщили в компании.

Фото: в результате ночной российской атаки возникли пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры (t.me/odeskaODA)

Сегодня ночью в Одесской области дважды объявляли воздушную тревогу из-за атаки ударных дронов.

Первая тревога прозвучала 3 ноября в 23:58 и продолжалась до 1:03. В это время в Измаильском районе местные жители сообщали о по меньшей мере четырех взрывах.

Второй раз сигнал воздушной тревоги прозвучал в 2:25, после чего снова была слышна серия взрывов вблизи Измаила. Отбой объявили в 3:23.

Удары по Одесской области

Одесская область систематически находится под атаками российских дронов и ракет. Почти каждую ночь враг наносит удары преимущественно из акватории Черного моря.

Напомним, в ночь на 2 ноября в результате вражеской атаки в Одесской области сгорело пять грузовиков, два человека погибли.

Ранее, в ночь на 29 октября, оккупанты снова ударили по региону - был поврежден энергетический объект компании ДТЭК, ранен один работник. Без электроснабжения тогда остались около 30 тысяч домов.

До этого россияне также атаковали область дронами: были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, жилые дома, гостиница и многоэтажки, есть пострадавшая.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Одесса Война в Украине
Новости
ЕС вводит новые правила на границе: надо ли украинцам дополнительные документы
ЕС вводит новые правила на границе: надо ли украинцам дополнительные документы
Аналитика
Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перемирие или "блэкаут"? С чем Украина идет в зиму и чего ждать от Трампа