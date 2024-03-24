В Укрэнерго назвали убытки для энергосистемы из-за последних российских обстрелов

Он уточнил, что речь идет только о высоковольтном оборудовании "Укрэнерго".

В то же время Кудрицкий отметил, что если бы не предварительная подготовка к возможным и прогнозируемым вражеским ударам по энергетике, и соответственно работы по защите систем, то повреждения могли быть значительно серьезнее.

"Мы готовились к этому. Формировали состав оборудования и материалов, тренировали персонал", - заявил председатель правления НЭК.

Так, Кудрицкий отметил роль инженерных укреплений на объектах "Укрэнерго".

Он добавил, что согласно предварительным оценкам, без такого комплекса подготовки и укрепления энергообъектов повреждения из-за российских атак могли быть вдвое больше.

Ситуация со светом в Украине после масштабных российских обстрелов

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, во время которого враг в основном бил по энергообъектам, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блэкаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию, питающую станцию, но все удалось восстановить. Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

Отметим, что в ночь на 24 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов

Сегодня стало известно, что графики отключений могут ввести в Одесской и Хмельницкой областях. Также сообщалось, что в Кривом Роге вводятся графики аварийных отключений электроэнергии. Кроме того, в Харькове и области с 25 марта до конца месяца вводят графики почасовых отключений света.

Добавим, по словам гендиректора компании YASNO Сергея Коваленко, из-за российских обстрелов ДТЭК в целом потерял 50% генерации электроэнергии.