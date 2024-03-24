В двух областях Украины могут быть введены графики. Какая ситуация со светом

Помимо Харькова, где продолжают действовать ограничения со светом после обстрела города 22 марта, графики могут ввести еще в двух областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго, Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Так, в Харькове продолжают действовать сетевые ограничения, вызванные повреждением объектов энергетической инфраструктуры после обстрела 22 марта.

"В Одесской и Хмельницкой областях графики отключений могут быть применены при росте потребления", - говорится в сообщении Укрэнерго.

В частности, как отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сейчас отключенных от электроэнергии абонентов нет, однако, если будет возрастать нагрузка - возможны плановые отключения по техническим причинам.

"Энергетики обращаются с просьбой снизить нагрузку на сети, чтобы окончательно привести энергосистему в нормальное состояние. Не используйте одновременно мощные электрические устройства, по возможности включайте приборы не в пиковые часы", - обратился к жителям он.

ЗАЭС

Также во время воздушной тревоги выключалась воздушная линия, обеспечивающая работу резервной схемы питания Запорожской АЭС.

"Восстановлена надежность питания ЗАЭС - отключившаяся линия возвращена в работу. На Днепропетровщине специалисты "Укрэнерго" и облэнерго возобновили энергопитание промышленности и теплоснабжения бытовых потребителей", - добавили в компании.

К тому же в "Укрэнерго" добавили, что утренняя ракетная атака существенно не повлияла на работу энергосистемы, но БПЛА атаковали энергообъекты Днепропетровской области.