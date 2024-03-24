В Укренерго назвали збитки для енергосистеми через останні російські обстріли

Він уточнив, що тут йдеться лише про високовольтне обладнання "Укренерго".

Водночас Кудрицький зазначив, що якби не попередня підготовка до імовірних і прогнозованих ворожих ударів по енергетиці, і відповідно роботи із захисту систем, то пошкодження могли бути значно серйознішими.

"Ми готувалися до цього. Формували склад обладнання та матеріалів, тренували персонал", - заявив голова правління НЕК.

Так, Кудрицький відзначив роль інженерних укріплень на об'єктах "Укренерго".

Він додав, що згідно з попередніми оцінками, без такого комплексу підготовки та укріплення енергооб'єктів пошкодження через російські атаки могли бути вдвічі більшими.

Ситуація зі світлом в Україні після масштабних російських обстрілів

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, під час якої ворог здебільшого бив по енергооб'єктах, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу. Окупанти пошкодили лінію, що живить станцію, але все вдалося відновити. Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.

Зазначимо, що у ніч проти 24 березня російські окупанти вчергове атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів.

Сьогодні стало відомо, що графіки відключень можуть запровадити в Одеській та Хмельницькій областях. Також повідомлялося, що в Кривому Розі вводяться графіки аварійних відключень електроенергії. Крім того, у Харкові та області з 25 березня і до кінця місяця вводять графіки погодинних відключень світла.

Додамо, за словами гендиректора компанії YASNO Сергія Коваленка, через російські обстріли ДТЕК загалом втратив 50% генерації електроенергії.