"Укрэнерго" анонсировало более мягкие графики отключений света на 11 ноября

В Украине завтра, 11 ноября, продолжат отключать свет по графикам. Но ограничения будут чуть менее жесткими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

Стоит заметить, что сегодня, 10 ноября, для украинцев весь день действуют графики объемом от 2 до 4 очередей.

В "Укрэнерго" напоминают, что жесткость ограничений и время их применения могут менять в течение дня.

По информации компании, завтра, 11 ноября, из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в большинстве регионов будут действовать такие ограничения:

Массированный удар 8 ноября

Напомним, в Украине начались более жесткие отключения света после того, как россияне в ночь на 8 ноября в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Оккупанты нанесли комбинированный удар - они применяли дроны, ракеты "Кинжал" и "Калибр".

После атаки компания "Центрэнерго" заявила о самом массированном ударе по ее теплоэлектростанциям с начала войны. Ее ТЭС - Змиевская и Трипольская - полностью прекратили генерировать электроэнергию.

Уже сегодня, 10 ноября, министр энергетики Украины Светлана Гринчук рассказала, что энергетики приступили к восстановлению Змиевской и Трипольской ТЭС, но детали она раскрывать не может.

Также заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник рассказал, что Украина инициировала заседание Совета МАГАТЭ после такого российского удара.

Причиной стало то, что оккупанты во время атак бьют по подстанциям, которые питают Хмельницкую АЭС и Ровенскую АЭС.