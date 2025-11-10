ua en ru
Пн, 10 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

ТЭС "Центрэнерго" уже восстанавливают после российских ударов, - Гринчук

Киев, Понедельник 10 ноября 2025 19:05
UA EN RU
ТЭС "Центрэнерго" уже восстанавливают после российских ударов, - Гринчук Фото: Светлана Гринчук, министр энергетики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Украинские энергетики начали восстановление тепловых электростанций "Центрэнерго", которые были остановлены из-за массированных ударов россиян.

Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила во время общения с журналистами.

Она уточнила, что под руководством "Центрэнерго" две ТЭС - Змиевская и Трипольская.

"Действительно были повреждения. Коллеги уже приступили к восстановлению и ремонтам. Не будем разглашать успехи, которые планируем, но работа по восстановлению ведется", - отметила министр.

Гринчук добавила, что на фоне войны очень часто бывают случаи, когда работа энергообъекта прекращается. Это происходит даже в ручном режиме, чтобы не было дополнительных повреждений. Только после разбора завалов энергетики могут определить состояние оборудования, возможно ли его восстановление и какие элементы требуют замены.

"К сожалению, тепловые электростанции "Центрэнерго" с начала войны уже несколько раз прекращали свою работу, потом проводились ремонтные работы - восстанавливали, и потом опять (по кругу - ред.)", - обратила внимание глава Минэнерго.

Массированная атака 8 ноября

Напомним, в ночь на 8 ноября российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар. Враг использовал ударные дроны, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты "Калибр".

В частности, россияне нанесли удары по энергетическим объектам Украины.

После атаки "Центрэнерго" заявила о том, что все ее тепловые электростанции прекратили работу. Там уточнили, что генерация была полностью прекращена.

Также в компании обратили внимание, что это был самый массированный удар по ее ТЭС с начала войны с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЭС Трипольская ТЭС Электроэнергия Змиевская ТЭС Война в Украине Ракетный удар Атака дронов
Новости
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Энергоатоме": фигурируют Миронюк, Галущенко и Миндич
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа