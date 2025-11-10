"Укренерго" анонсувало більш м'які графіки відключень світла на 11 листопада

В Україні завтра, 11 листопада, продовжать відключати світло за графіками. Але обмеження будуть трохи менш жорсткими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

Варто зауважити, що сьогодні, 10 листопада, для українців увесь день діють графіки обсягом від 2 до 4 черг.

В "Укренерго" нагадують, що жорсткість обмежень і час їх застосування можуть змінювати протягом дня.

За інформацією компанії, завтра, 11 листопада, через російські удари по енергетичній інфраструктурі України в більшості регіонів діятимуть такі обмеження:

Масований удар 8 листопада

Нагадаємо, в Україні почалися більш жорсткі відключення світла після того, як росіяни в ніч на 8 листопада вкотре атакували об'єкти енергетичної інфраструктури.

Окупанти завдали комбінованого удару - вони застосовували дрони, ракети "Кинджал" і "Калібр".

Після атаки компанія "Центренерго" заявила про наймасованіший удар по її теплоелектростанціях від початку війни. Її ТЕС - Зміївська та Трипільська - повністю припинили генерувати електроенергію.

Уже сьогодні, 10 листопада, міністр енергетики України Світлана Гринчук розповіла, що енергетики приступили до відновлення Зміївської та Трипільської ТЕС, але деталі вона розкривати не може.

Також заступник міністра енергетики України Микола Колесник розповів, що Україна ініціювала засідання Ради МАГАТЕ після такого російського удару.

Причиною стало те, що окупанти під час атак б'ють по підстанціях, які живлять Хмельницьку АЕС та Рівненську АЕС.