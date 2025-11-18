Снег накрыл часть Украины: где сегодня все побелело (фото, видео)

Сегодня ночью землю, деревья и дома украинцев в некоторых локациях в разных областях укрыл снег. Температура воздуха существенно снизилась. Местами - возможны туманы.

Подробнее о ситуации с погодой на высокогорье Карпат, а также где именно в Украине выпал снег, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Погода на высокогорье утром

Согласно информации горных спасателей Прикарпатья, по состоянию на 8:40 18 ноября 2025 года погода на горе Поп Иван была облачной, с небольшим снегом.

Ситуация на высокогорье Карпат утром (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Ветер - юго-западный, со скоростью 6 м/с.

Температура воздуха при этом была на уровне -2°C.

Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Стоит отметить, что гора Поп Иван (известная также как Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м).

Она расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора - на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

На вершине горы находятся руины польской астрономо-метеорологической обсерватории, частично восстановленные для туристических нужд и известные под современным популярным названием "Белый Слон".

Где еще в Украине выпал снег

О первых проявлениях зимы сообщили также в Государственной пограничной службе Украины.

"Зима уже на границе", - сообщили в ГПСУ в Facebook и опубликовали соответствующие фото пограничных участков во Львовской области.

"Здесь уже существенно снизилась температура, а густые туманы время от времени покрывают местность", - рассказали украинцам.

Кроме того, пограничники призвали туристов:

быть максимально осторожными;

не сходить с официально обозначенных маршрутов;

не нарушать границу и правила пребывания в приграничье.

О снеге сообщили и на горнолыжном курорте "Подобовец" в Закарпатской области.

"На горнолыжном курорте "Подобовец" сегодня падает первый снег", - рассказала в своем Facebook автор цифрового контента Ирина Ямборко и опубликовала соответствующие фотографии.

Региональный ландшафтный парк "Надсянский" во Львовской области также укрыло белым ковром.

"Снег пришел в РЛП "Надсянский". Белоснежные деревья и тихая зимняя атмосфера создают настоящую магию. Наслаждайтесь природой и не забывайте об осторожности на маршруте", - говорится в публикации парка в Facebook.

Уточняется, что "снег щедро украсил леса, превратив их в светлую и величественную панораму".

"Серьезно заснежило ночью Татаров и Яремче. Первый снег также падал в Яблунице и Долине", - рассказали авторы Telegram-канала "Івано-Франківськ 24/7".

Несколько позже украинцам сообщили и о снеге в Буковеле Ивано-Франковской области.

"Там не просто прошел легкий снежок, а выпал неплохой слой", - уточнили в "Івано-Франківськ 24/7".

Несколько позже гражданам сообщили, что на дороги области даже выехала снегоочистительная техника.

"Для начала очищают горные перевалы", - рассказали украинцам.

Следовательно, подытоживая вышесказанное, снег сегодня выпал не только на высокогорье Карпат, но и несколько "ниже" - во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях Украины.