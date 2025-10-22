ua en ru
В Украину идут дожди: синоптики предупредили, когда испортится погода

Украина, Среда 22 октября 2025 14:32
В Украину идут дожди: синоптики предупредили, когда испортится погода Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 23 октября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 23 октября, в Украине сохранится теплая осенняя погода. Однако уже в ближайшие дни прогнозируются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

По данным синоптика, дневная температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, в Крыму - до +18°С. Только на северо-востоке будет немного прохладнее до +9 градусов.

По прогнозу Диденко, существенных осадков не ожидается. Небольшой дождь возможен только ночью и утром на Киевщине, Полтавщине, Черниговщине и Сумщине. Ветер преимущественно юго-восточный, местами усилится до 10-14 м/с, особенно в западных, северных и центральных областях.

В Киеве ночью и утром возможен слабый дождь, днем - без осадков. Температура воздуха будет достигать +14 градусов.

Однако она предупреждает, что уже 24-25 октября в Украину придут дожди, которые принесет циклон из района Северного моря.

Ранее сообщалось, что в Украине прогнозируется резкий перепад погоды: после дождей и прохладных ночей ожидается постепенное потепление и солнечные дни ближе к середине следующей недели.

Больше о прогнозе на ближайшие дни - в материале РБК-Украина.

Напомним, на 16-17 октября значительные заморозки прогнозировали для жителей Винницкой области. Там ожидалось снижение температуры до -5 градусов.

Однако синоптик Наталья Диденко сообщала, что уже в конце октября в Украине может потеплеть.

Кроме того, эксперты обращают внимание на климатические тенденции, которые вызывают беспокойство у ученых: изменения в Антарктиде, последствия таяния ледников и влияние глобального потепления на Украину

