В Україну йдуть дощі: синоптики попередили, коли зіпсується погода

У четвер, 23 жовтня, в Україні збережеться тепла осіння погода. Однак вже найближчими днями прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

За даними синоптика, денна температура повітря становитиме від +11 до +16 градусів, у Криму - до +18°С. Лише на північному сході буде трохи прохолодніше до +9 градусів.

За прогнозом Діденко, суттєвих опадів не очікується. Невеликий дощ можливий лише вночі та вранці на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині. Вітер переважно південно-східний, місцями посилиться до 10-14 м/с, особливо у західних, північних та центральних областях.

У Києві вночі та вранці можливий слабкий дощ, удень - без опадів. Температура повітря сягатиме +14 градусів.

Однак вона попереджає, що вже 24-25 жовтня в Україну прийдуть дощі, які принесе циклон із району Північного моря.