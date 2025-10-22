ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

В Україну йдуть дощі: синоптики попередили, коли зіпсується погода

Україна, Середа 22 жовтня 2025 14:32
UA EN RU
В Україну йдуть дощі: синоптики попередили, коли зіпсується погода Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 23 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 23 жовтня, в Україні збережеться тепла осіння погода. Однак вже найближчими днями прогнозуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook.

За даними синоптика, денна температура повітря становитиме від +11 до +16 градусів, у Криму - до +18°С. Лише на північному сході буде трохи прохолодніше до +9 градусів.

За прогнозом Діденко, суттєвих опадів не очікується. Невеликий дощ можливий лише вночі та вранці на Київщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині. Вітер переважно південно-східний, місцями посилиться до 10-14 м/с, особливо у західних, північних та центральних областях.

У Києві вночі та вранці можливий слабкий дощ, удень - без опадів. Температура повітря сягатиме +14 градусів.

Однак вона попереджає, що вже 24-25 жовтня в Україну прийдуть дощі, які принесе циклон із району Північного моря.

Раніше повідомлялося, що в Україні прогнозується різкий перепад погоди: після дощів і прохолодних ночей очікується поступове потепління та сонячні дні ближче до середини наступного тижня.

Більше про прогноз на найближчі дні - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, на 16-17 жовтня значні заморозки прогнозували для жителів Вінницької області. Там очікувалось зниження температури до -5 градусів.

Однак синоптик Наталка Діденко повідомляла, що вже наприкінці жовтня в Україні може потеплішати.

Окрім того, експерти звертають увагу на кліматичні тенденції, які викликають занепокоєння в науковців: зміни в Антарктиді, наслідки танення льодовиків і вплив глобального потепління на Україну

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію