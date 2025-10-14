После резкого похолодания придет тепло: синоптик назвала дату: синоптик назвала дату

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Ночью температура составит от +1 до +4 градусов, местами возможны заморозки до 0 градусов. А днем воздух прогреется до +11 градусов. Теплее будет на Закарпатье, юге и юго-востоке - там ожидается от +11 до +15 градусов.

Дожди наиболее вероятны на Черниговщине и Сумщине, на остальной территории - без существенных осадков. Во многих областях будут удерживаться туманы, которые могут усложнять видимость на дорогах.

Погода в Киеве

В Киеве ночью прогнозируется от +2 до +5 градусов, днем около +8 градусов, возможен небольшой дождь в утренние часы.

В Украину идет потепление

В то же время, по прогнозу Диденко, вскоре в Украине возможно потепление.

"По ориентировочному прогнозу, который потребует уточнения, через выходные, на следующие, 25-26 октября, может быть теплее", - пишет она.