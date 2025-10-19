ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

От холодных дождей до тепла: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Украина, Воскресенье 19 октября 2025 18:30
UA EN RU
От холодных дождей до тепла: прогноз погоды в Украине на следующую неделю Фото: синоптики дали прогноз погоды на 20-24 октября (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В Украине будет наблюдаться резкая смена погодных условий от дождей и холодных ночей до солнечного потепления ближе к середине следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В ближайшие дни погода в Украине будет переменчивой: 20 октября страну накроют дожди и заморозки, но уже с 22 октября ожидается существенное потепление, которое продлится до середины следующей недели.

В понедельник, 20 октября, погоду будут определять осадки. В центральных, северных и восточных областях - дожди, местами сильные. На западе - без осадков, местами с прояснениями.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +6... +9 градусов;
  • в восточных областях - от +8...+9 градусов;
  • в центральных областях - от +7...+9 градусов;
  • в южных областях - от +9...+10 градусов;
  • в западных областях - от +6...+9 градусов

От холодных дождей до тепла: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

Во вторник, 21 октября, в большинстве регионов ожидается переменная облачность. Дожди постепенно будут отступать.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +6... +11 градусов;
  • в восточных областях - от +8...+10 градусов;
  • в центральных областях - от +9...+12 градусов;
  • в южных областях - от +11...+12 градусов;
  • в западных областях - от +6...+12 градусов

От холодных дождей до тепла: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

В среду, 22 октября, осеннее потепление усилится. В стране будет преимущественно без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +10... +12 градусов;
  • в восточных областях - от +9...+11 градусов;
  • в центральных областях - от +11...+13 градусов;
  • в южных областях - от +15...+16 градусов;
  • в западных областях - от +13...+15 градусов

От холодных дождей до тепла: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

В четверг, 23 октября, в Украине - преимущественно солнечно, без осадков.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +11... +13 градусов;
  • в восточных областях - от 11...+13 градусов;
  • в центральных областях - от +12...+14 градусов;
  • в южных областях - от +15...+17 градусов;
  • в западных областях - от +15...+17 градусов

От холодных дождей до тепла: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

В пятницу, 24 октября, снова сменится циклон - в западных и северных регионах вернутся дожди.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +11... +13 градусов;
  • в восточных областях - от 13...+15 градусов;
  • в центральных областях - от +12...+14 градусов;
  • в южных областях - от +15...+17 градусов;
  • в западных областях - от +15...+17 градусов

От холодных дождей до тепла: прогноз погоды в Украине на следующую неделю

После холодных и дождливых выходных с заморозками на западе уже с 21-22 октября в Украине ожидается осеннее потепление до +17, которое продержится несколько дней.

Напомним, популярный горнолыжный курорт Буковель в Карпатах начало засыпать снегом.

Ранее синоптики уже предупреждали украинцев о резком снижении температуры воздуха, дожди и, вероятно, мокрый снег.

Также мы писали, что в Карпатах на горе Поп Иван ударили морозы до -8 градусов, а вершины гор покрылись снегом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве
Новости
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили Лувр
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов