В Украину идет первый снег: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня

Особенности погоды в Украине 6 ноября

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра на ближайшие трое суток, в течение пятницы, 6 ноября, небольшие дожди (местами - с мокрым снегом) вероятны:

ночью - в северных, восточных и местами центральных областях;

днем - по Украине (кроме большинства западных областей).

Между тем в Карпатах может быть небольшой снег.

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Ветер в целом ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.

При этом днем порывы ветра до 15-20 м/с возможны местами:

в большинстве западных областей;

в Житомирской области;

в Винницкой области.

Температура воздуха в течение суток (как ночью, так и днем) будет колебаться в среднем в пределах 0...+6°C.

Прохладнее ночью будет в Карпатах и на Закарпатье - около -1...-6°С (мороз).

Тем временем теплее днем ​​может быть на Закарпатье и крайнем юге - до +5...+10°C.

Особенности погоды в Украине 6 ноября (инфографика: РБК-Украина)

Эксперты УкрГМЦ объяснили, что погоду в Украине в этот день будет обуславливать холодный атмосферный фронт, который будет быстро перемещаться из районов Балтики.

Давление при этом будет интенсивно падать.

Северо-западный ветер будет распространять холодный воздух, в то время как облачное небо и осадки:

ночью - будут защищать воздух от еще более сильного охлаждения;

днем - будут препятствовать его прогреванию.

"Поэтому температура будет мало меняться в течение суток", - констатировали синоптики.

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Как изменится синоптическая ситуация 7 и 8 ноября

В субботу, 7 ноября, небольшой снег (местами) прогнозируют уже в большинстве областей.

Температура воздуха по Украине при этом ожидается такая:

ночью - от +2°C (тепла) до -5°C (мороза);

днем - около 0...+6°C.

Прогноз погоды в Украине от УкрГМЦ на 6-8 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 8 ноября, погоду в большинстве областей пока что прогнозируют без осадков.

Хотя температура воздуха, вероятно, ощутимо не изменится:

ночью - от +2°C до -5°C;

днем - около 0...+6°C.

Ветер в эти дни ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.