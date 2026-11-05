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В Україну йде перший сніг: синоптики дали прогноз на найближчі три дні

14:40 05.11.2026 Чт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні найближчими днями зміниться ще більш відчутно. Опадів стане більше, місцями на зміну дощу може приходити мокрий сніг.

Докладніше про прогноз синоптиків на п'ятницю, суботу та неділю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди в Україні 6 листопада

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на найближчі три доби, впродовж п'ятниці, 6 листопада, невеликі дощі (місцями - з мокрим снігом) ймовірні:

  • вночі - у північних, східних і місцями центральних областях;
  • вдень - по Україні (крім більшості західних областей).

Тим часом у Карпатах може бути невеликий сніг.

Читайте також: Температура в Карпатах впала до -9 градусів: ситуація на високогір'ї та прогноз синоптиків

Вітер в цілому очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

При цьому вдень пориви вітру до 15-20 м/с можливі місцями:

  • у більшості західних областей;
  • у Житомирській області;
  • у Вінницькій області.

Температура повітря впродовж доби (як вночі, так і вдень) коливатиметься в середньому в межах 0...+6°C.

Прохолодніше вночі буде в Карпатах і на Закарпатті - близько -1...-6°С (мороз).

Тим часом тепліше вдень може бути на Закарпатті та крайньому півдні - до +5...+10°C.

Особливості погоди в Україні 6 листопада (інфографіка: РБК-Україна)

Експерти УкрГМЦ пояснили, що погоду в Україні в цей день буде зумовлювати холодний атмосферний фронт, який швидко переміщуватиметься з районів Балтики.

Тиск при цьому буде інтенсивно падати.

Північно-західний вітер поширюватиме холодне повітря, тоді як захмарене небо та опади:

  • вночі - захищатимуть повітря від ще сильнішого охолодження;
  • вдень - перешкоджатимуть його прогріванню.

"Тому температура мало змінюватиметься впродовж доби", - констатували синоптики.

Читайте також: Як погода впливає на якість повітря в Україні: що й коли "затримує" забруднення та навпаки

Як зміниться синоптична ситуація 7 та 8 листопада

В суботу, 7 листопада, невеликий сніг (місцями) прогнозують вже у більшості областей.

Температура повітря по Україні при цьому очікується така:

  • вночі - від +2°C (тепла) до -5°C (морозу);
  • вдень - близько 0...+6°C.

Прогноз погоди в Україні від УкрГМЦ на 6-8 листопада (скриншот: meteo.gov.ua)

В неділю, 8 листопада, погоду в більшості областей поки що прогнозують без опадів.

Хоча температура повітря, ймовірно, відчутно не зміниться:

  • вночі - від +2°C до -5°C;
  • вдень - близько 0...+6°C.

Вітер у ці дні очікується також північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в листопаді в цілому.

Крім того, ми пояснювали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.

Читайте також, якою може бути зима в Україні (за словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух).

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