В Україну йде перший сніг: синоптики дали прогноз на найближчі три дні

Погода в Україні найближчими днями зміниться ще більш відчутно. Опадів стане більше, місцями на зміну дощу може приходити мокрий сніг.
Докладніше про прогноз синоптиків на п'ятницю, суботу та неділю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру на найближчі три доби, впродовж п'ятниці, 6 листопада, невеликі дощі (місцями - з мокрим снігом) ймовірні:
Тим часом у Карпатах може бути невеликий сніг.
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Вітер в цілому очікується північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
При цьому вдень пориви вітру до 15-20 м/с можливі місцями:
Температура повітря впродовж доби (як вночі, так і вдень) коливатиметься в середньому в межах 0...+6°C.
Прохолодніше вночі буде в Карпатах і на Закарпатті - близько -1...-6°С (мороз).
Тим часом тепліше вдень може бути на Закарпатті та крайньому півдні - до +5...+10°C.
Експерти УкрГМЦ пояснили, що погоду в Україні в цей день буде зумовлювати холодний атмосферний фронт, який швидко переміщуватиметься з районів Балтики.
Тиск при цьому буде інтенсивно падати.
Північно-західний вітер поширюватиме холодне повітря, тоді як захмарене небо та опади:
"Тому температура мало змінюватиметься впродовж доби", - констатували синоптики.
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В суботу, 7 листопада, невеликий сніг (місцями) прогнозують вже у більшості областей.
Температура повітря по Україні при цьому очікується така:
В неділю, 8 листопада, погоду в більшості областей поки що прогнозують без опадів.
Хоча температура повітря, ймовірно, відчутно не зміниться:
Вітер у ці дні очікується також північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
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