В Украину идет первый снег: синоптики дали прогноз на ближайшие три дня
Погода в Украине в ближайшие дни изменится еще более ощутимо. Осадков станет больше, местами на смену дождю может приходить мокрый снег.
Подробнее о прогнозе синоптиков на пятницу, субботу и воскресенье, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Особенности погоды в Украине 6 ноября
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра на ближайшие трое суток, в течение пятницы, 6 ноября, небольшие дожди (местами - с мокрым снегом) вероятны:
- ночью - в северных, восточных и местами центральных областях;
- днем - по Украине (кроме большинства западных областей).
Между тем в Карпатах может быть небольшой снег.
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Ветер в целом ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
При этом днем порывы ветра до 15-20 м/с возможны местами:
- в большинстве западных областей;
- в Житомирской области;
- в Винницкой области.
Температура воздуха в течение суток (как ночью, так и днем) будет колебаться в среднем в пределах 0...+6°C.
Прохладнее ночью будет в Карпатах и на Закарпатье - около -1...-6°С (мороз).
Тем временем теплее днем может быть на Закарпатье и крайнем юге - до +5...+10°C.
Особенности погоды в Украине 6 ноября (инфографика: РБК-Украина)
Эксперты УкрГМЦ объяснили, что погоду в Украине в этот день будет обуславливать холодный атмосферный фронт, который будет быстро перемещаться из районов Балтики.
Давление при этом будет интенсивно падать.
Северо-западный ветер будет распространять холодный воздух, в то время как облачное небо и осадки:
- ночью - будут защищать воздух от еще более сильного охлаждения;
- днем - будут препятствовать его прогреванию.
"Поэтому температура будет мало меняться в течение суток", - констатировали синоптики.
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Как изменится синоптическая ситуация 7 и 8 ноября
В субботу, 7 ноября, небольшой снег (местами) прогнозируют уже в большинстве областей.
Температура воздуха по Украине при этом ожидается такая:
- ночью - от +2°C (тепла) до -5°C (мороза);
- днем - около 0...+6°C.
Прогноз погоды в Украине от УкрГМЦ на 6-8 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)
В воскресенье, 8 ноября, погоду в большинстве областей пока что прогнозируют без осадков.
Хотя температура воздуха, вероятно, ощутимо не изменится:
- ночью - от +2°C до -5°C;
- днем - около 0...+6°C.
Ветер в эти дни ожидается северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в ноябре в целом.
Кроме того, мы объясняли, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
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