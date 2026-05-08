Украину на выходных "накроют" дожди и грозы, но не без исключений (карта)

В ближайшие дни погода в Украине изменится. Во многих областях прогнозируют кратковременные дожди и даже грозы, при этом температура воздуха может ощутимо снизиться.

Где в Украине осадков может быть меньше всего

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра на 8-10 мая, дождей в Украине сегодня и в течение выходных станет больше.

Так, в пятницу (8 мая) кратковременный дождь и гроза вероятны:

в западных областях;

в Винницкой области;

в Житомирской области;

местами - в Киевской области.

На остальной территории Украины погода сегодня еще будет оставаться без осадков.

В субботу (9 мая) кратковременные дожди, а местами - и грозы, прогнозируют в большинстве областей Украины.

Погода без осадков будет преобладать тем временем:

в западных областях;

в южных областях.

В воскресенье (10 мая) кратковременные дожди и локальные грозы также прогнозируют практически по всей Украине.

В этот день исключением можно будет считать большинство западных областей страны.

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в Украине в течение ближайших дней ожидается юго-западный - с переходом на северо-западный. Со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью в среднем по Украине - около 7-15°C.

Температура воздуха днем:

8 мая - около 18-25°C (на западе - несколько прохладнее);

9 мая - около 18-25°C (на западе - несколько прохладнее);

10 мая - около 13-18°C (на юге и востоке - местами несколько теплее).

Как будет меняться погода в Киеве

Исходя из графика прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ, 8 мая осадки в столице вероятны днем (или ближе к вечеру).

Температура воздуха составит при этом около +24°С.

Однако уже в течение следующих суток - 9 мая - ожидается снижение температуры воздуха в Киеве:

ночью - до 11°С (вероятны осадки);

днем - до 19°С.

В воскресенье, 10 мая, осадки в столице могут быть в течение всех суток, а температура воздуха ожидается:

ночью - до 11°С;

днем - до 17°С.

Стоит отметить также, что в понедельник, 11 мая, ночная температура в городе может упасть до 7°С, тогда как дневная - наоборот подняться - до 21°С.

Во вторник, 12 мая, температурные значения могут снова "выровняться" - до 11°С ночью и 18°С днем. При этом в дневные часы синоптики не исключают дождь.