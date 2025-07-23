Украина не получит анонсированные Трампом Patriot до весны 2026 года: Spiegel объяснил причины

Оборонные системы Patriot, о которых говорил президент США Дональд Трамп, не поступят в Украину раньше весны 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Как оказалось, быстрые поставки спасательного оборудования в Украину являются сложной задачей, даже после того, как на прошлой неделе Трамп в Овальном кабинете в присутствии генерального секретаря НАТО Марка Рютте объявил, что отправит в Украину целый арсенал оружия, среди которого и так необходимые украинскому президенту Владимиру Зеленскому Patriot.

"Это не безнадежно", - сказал министр обороны Германии Писториус.

Стоит заметить, что условием передачи вооружения является то, "что страны, которые имеют такое оружие, готовы его сейчас отдать, чтобы другие могли за него заплатить и оно попало в Украину".

Ведь, как выяснилось, США считают, что европейские союзники должны отдать системы из своих военных запасов, а затем получить замену, когда американский производитель RTX Corporation перенесет их вперед в очереди на поставку.

Проблема заключается в том, что, по данным правительственных кругов, первая система будет доступна не ранее чем через восемь месяцев, а именно весной 2026 года.

Оказывается, только тогда Германия сможет тогда получить батарею, которая изначально должна была быть отправлена в Швейцарию.

Более того, по данным издания, все остальные партнеры потребуют еще больше времени для доставки.