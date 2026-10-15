ua en ru
Чт, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украину накрывают дожди: как изменится погода 16 октября и где вероятен мокрый снег

16:02 15.10.2026 Чт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Украину накрывают дожди: как изменится погода 16 октября и где вероятен мокрый снег Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

Погода в Украине 16 октября ожидается облачная и дождливая. Ночные заморозки отступят, однако местами не исключается мокрый снег.

Подробнее о прогнозе на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что будет влиять на погоду 16 октября

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что 16 октября особое внимание синоптиков снова будет привлекать циклоничность на юге.

"Центр которой теперь будет находиться над Азовским морем", - уточнили специалисты.

Сообщается, что своим влиянием она будет охватывать большинство областей Украины.

Однако более ощутимым оно будет на Левобережье (особенно ночью).

Тем временем выступ высокого давления с севера будет распространяться только на северо-запад страны.

Читайте также: Работают ли на самом деле народные приметы о погоде и "прогноз сурка": что говорят синоптики

Где в Украине вероятен мокрый снег

Исходя из прогноза УкрГМЦ на 16 октября, погода без осадков днем пятницы ожидается в большинстве южных областей Украины.

На остальной территории - умеренные дожди.

Ночью на Левобережье - местами значительные дожди.

В Карпатах - местами с мокрым снегом.

Читайте также: Виноват не только климат: почему на самом деле исчезает вода в колодцах и реках Украины

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в течение 16 октября будет преобладать северный (на востоке страны - восточный). Со скоростью 5-10 метров в секунду.

"Облачное небо ночью будет защищать воздух от более сильного охлаждения", - рассказали в Укргидрометцентре.

Днем синоптики рассчитывают на умеренное тепло, будет также облачно.

При этом теплее всего - на востоке и юго-востоке страны.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в среднем по Украине +3...+8°С;
  • на Левобережье +7...+12°С;
  • в Карпатах - около 0°С.

Температура воздуха в дневные часы:

  • в среднем по Украине +8...+13°С;
  • на Левобережье +13...+18°С;
  • в Карпатах +1...+6°С.
    Особенности погоды в Украине 16 октября (инфографика: РБК-Украина)
    Особенности погоды в Украине 16 октября (инфографика: РБК-Украина)

    Что прогнозируют по Киеву и области

    По территории города Киева и Киевской области в целом погоду 16 октября прогнозируют также облачную и дождливую.

    В столице:

    • ночью - небольшой дождь;
    • днем - умеренный дождь.

    Ветер - северный, со скоростью 5-10 м/с.

    Температура воздуха в ближайшую ночь:

    • в Киеве +6...+8°С;
    • по области +3...+8°С.

    Температура воздуха в пятницу днем:

    • в Киеве +11...+13°С;
    • по области +8...+13°С.

    Напомним, ранее мы рассказывали, как на самом деле работают специалисты УкрГМЦ и создаются прогнозы погоды.

    Кроме того, мы объясняли, каким может быть октябрь в Украине в целом.

    Читайте также о загрязнении воздуха в Украине - какие примеси реально влияют на людей и чем они опасны для природы.

    Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
    Или читайте нас там, где вам удобно!
    Больше по теме:
    Гидрометцентр Погода в Украине Жовтень Непогода в Украине Экология Погода в Киеве Погода на день Климатолог Метеоролог Осень
    Новости
    Трамп готовит "вознаграждение" для Путина за соблюдение перемирия с Украиной, - WSJ
    Трамп готовит "вознаграждение" для Путина за соблюдение перемирия с Украиной, - WSJ
    Аналитика
    Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло
    Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Склады забиты, а ценники растут: почему падение цен на зерно не удешевит хлеб и масло