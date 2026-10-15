Украину накрывают дожди: как изменится погода 16 октября и где вероятен мокрый снег

Погода в Украине 16 октября ожидается облачная и дождливая. Ночные заморозки отступят, однако местами не исключается мокрый снег.

Подробнее о прогнозе на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что будет влиять на погоду 16 октября

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что 16 октября особое внимание синоптиков снова будет привлекать циклоничность на юге.

"Центр которой теперь будет находиться над Азовским морем", - уточнили специалисты.

Сообщается, что своим влиянием она будет охватывать большинство областей Украины.

Однако более ощутимым оно будет на Левобережье (особенно ночью).

Тем временем выступ высокого давления с севера будет распространяться только на северо-запад страны.

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Где в Украине вероятен мокрый снег

Исходя из прогноза УкрГМЦ на 16 октября, погода без осадков днем пятницы ожидается в большинстве южных областей Украины.

На остальной территории - умеренные дожди.

Ночью на Левобережье - местами значительные дожди.

В Карпатах - местами с мокрым снегом.

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Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в течение 16 октября будет преобладать северный (на востоке страны - восточный). Со скоростью 5-10 метров в секунду.

"Облачное небо ночью будет защищать воздух от более сильного охлаждения", - рассказали в Укргидрометцентре.

Днем синоптики рассчитывают на умеренное тепло, будет также облачно.

При этом теплее всего - на востоке и юго-востоке страны.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в среднем по Украине +3...+8°С;

на Левобережье +7...+12°С;

в Карпатах - около 0°С.

Температура воздуха в дневные часы:

в среднем по Украине +8...+13°С;

на Левобережье +13...+18°С;

в Карпатах +1...+6°С.

Особенности погоды в Украине 16 октября (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области в целом погоду 16 октября прогнозируют также облачную и дождливую.

В столице:

ночью - небольшой дождь;

днем - умеренный дождь.

Ветер - северный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +6...+8°С;

по области +3...+8°С.

Температура воздуха в пятницу днем: