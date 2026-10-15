Украину накрывают дожди: как изменится погода 16 октября и где вероятен мокрый снег
Погода в Украине 16 октября ожидается облачная и дождливая. Ночные заморозки отступят, однако местами не исключается мокрый снег.
Подробнее о прогнозе на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Что будет влиять на погоду 16 октября
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали, что 16 октября особое внимание синоптиков снова будет привлекать циклоничность на юге.
"Центр которой теперь будет находиться над Азовским морем", - уточнили специалисты.
Сообщается, что своим влиянием она будет охватывать большинство областей Украины.
Однако более ощутимым оно будет на Левобережье (особенно ночью).
Тем временем выступ высокого давления с севера будет распространяться только на северо-запад страны.
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Где в Украине вероятен мокрый снег
Исходя из прогноза УкрГМЦ на 16 октября, погода без осадков днем пятницы ожидается в большинстве южных областей Украины.
На остальной территории - умеренные дожди.
Ночью на Левобережье - местами значительные дожди.
В Карпатах - местами с мокрым снегом.
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Чего ждать от ветра и температуры воздуха
Ветер в течение 16 октября будет преобладать северный (на востоке страны - восточный). Со скоростью 5-10 метров в секунду.
"Облачное небо ночью будет защищать воздух от более сильного охлаждения", - рассказали в Укргидрометцентре.
Днем синоптики рассчитывают на умеренное тепло, будет также облачно.
При этом теплее всего - на востоке и юго-востоке страны.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в среднем по Украине +3...+8°С;
- на Левобережье +7...+12°С;
- в Карпатах - около 0°С.
Температура воздуха в дневные часы:
- в среднем по Украине +8...+13°С;
- на Левобережье +13...+18°С;
- в Карпатах +1...+6°С.
Что прогнозируют по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области в целом погоду 16 октября прогнозируют также облачную и дождливую.
В столице:
- ночью - небольшой дождь;
- днем - умеренный дождь.
Ветер - северный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +6...+8°С;
- по области +3...+8°С.
Температура воздуха в пятницу днем:
- в Киеве +11...+13°С;
- по области +8...+13°С.
Напомним, ранее мы рассказывали, как на самом деле работают специалисты УкрГМЦ и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, мы объясняли, каким может быть октябрь в Украине в целом.
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