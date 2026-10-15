Україну накривають дощі: як зміниться погода 16 жовтня та де ймовірний мокрий сніг

Погода в Україні 16 жовтня очікується хмарна та дощова. Нічні заморозки відступлять, проте місцями не виключається мокрий сніг.

Докладніше про прогноз на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що впливатиме на погоду 16 жовтня

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, що 16 жовтня особливу увагу синоптиків знову привертатиме циклонічність на півдні.

"Центр якої тепер знаходитиметься над Азовським морем", - уточнили спеціалісти.

Повідомляється, що своїм впливом вона охоплюватиме більшість областей України.

Проте більш відчутним він буде на Лівобережжі (особливо вночі).

Тим часом виступ високого тиску з півночі поширюватиметься лише на північний захід країни.

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Де в Україні ймовірний мокрий сніг

Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на добу 16 жовтня, погода без опадів вдень п'ятниці очікується у більшості південних областей України.

На решті території - помірні дощі.

Вночі на Лівобережжі - місцями значні дощі.

У Карпатах - подекуди з мокрим снігом.

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Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер впродовж 16 жовтня переважатиме північний (на сході країни - східний). Зі швидкістю 5-10 метрів за секунду.

"Захмарене небо вночі захищатиме повітря від сильнішого охолодження", - розповіли в Укргідрометцентрі.

Вдень синоптики розраховують на помірне тепло, буде також хмарно.

При цьому найтепліше - на сході та південному сході країни.

Температура повітря найближчої ночі:

в середньому по Україні +3...+8°С;

на Лівобережжі +7...+12°С;

у Карпатах - близько 0°С.

Температура повітря в денні години:

в середньому по Україні +8...+13°С;

на Лівобережжі +13...+18°С;

у Карпатах +1...+6°С.

Особливості погоди в Україні 16 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області в цілому погоду впродовж 16 жовтня прогнозують також хмарну та дощову.

У столиці:

вночі - невеликий дощ;

вдень - помірний дощ.

Вітер - північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +6...+8°С;

по області +3...+8°С.

Температура повітря у п'ятницю вдень: