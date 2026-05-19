Украину накрывают атмосферные фронты: где гроз и шквалов 20 мая будет меньше всего

В ближайшее время большая часть территории Украины окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые несут летние грозы, шквалы и местами даже град. Но в одном из регионов интенсивную непогоду может "сдерживать" влияние антициклона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что тем, кто "ждет ясной солнечной погоды" - необходимо подождать еще.
"Потому что пока что почти вся территория Украины находится и будет находиться под влиянием атмосферных фронтов", - объяснила Диденко.
На обнародованной ею карте можно увидеть, что территория Украины "попадает в зону ответственности атмосферных фронтов".
"Там - еще и линия схождения над нами", - уточнила синоптик.
Это, по ее словам, "означает неустойчивую погоду по летнему типу":
"Только влияние западного антициклона будет тормозить интенсивность подобных процессов в западных областях Украины", - констатировала специалист.
В течение дня 20 мая температура воздуха, согласно информации Диденко, составит около +21...+25°С.
Несколько теплее - около +25...+28°С - может быть:
При этом свежее - около +18...+22°С - может быть:
В Киеве, по словам Диденко, в течение 20 мая ожидаются:
"Есть вероятность сильных коротких ливней в столице - обязательно выбирайте безопасное место для парковки автомобиля, городские стоки порой заилены, улицы могут принять вид реки", - предупредила метеоролог.
Она отметила также, что температура воздуха в столице ожидается в среду в пределах +25 градусов по Цельсию.
В завершение синоптик сообщила, что в конце недели недели "температура воздуха в Украине имеет тенденцию к снижению".
"Влажная воздушная масса с кратковременными дождями пока что стабильно нестабильна... Но нестабильность компенсирует роскошная майская природа", - подытожила специалист.
Напомним, ранее эксперты Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что в течение ближайших дней (19-21 мая) неустойчивую погоду в Украине будет обусловливать поле пониженного давления (от циклоничности с юго-востока и юга).
Синоптики объяснили, что "при такой синоптической ситуации погодные процессы уже имеют летний характер, когда дожди бывают кратковременными, сопровождаются грозами, отмечаются разной интенсивностью и неравномерным распределением по территории".
