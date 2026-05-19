RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Украину накрывают атмосферные фронты: где гроз и шквалов 20 мая будет меньше всего

12:58 19.05.2026 Вт
3 мин
Интенсивную непогоду будет "тормозить" антициклон, но только в определенных областях
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине "стабильно сухой" пока что не будет (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В ближайшее время большая часть территории Украины окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые несут летние грозы, шквалы и местами даже град. Но в одном из регионов интенсивную непогоду может "сдерживать" влияние антициклона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Читайте также: От заморозков до +31: по каким растениям на огородах и в садах "ударила" майская погода

Главное:

  • Непогода 20 мая: почти вся Украина окажется под влиянием атмосферных фронтов, которые принесут летние грозовые дожди, а местами - сильные ливни, шквалы и даже град.
  • Где будет более спокойно: только в западных областях интенсивность непогоды может несколько "тормозить" влияние антициклона.
  • Температурные контрасты: температура воздуха 20 мая составит около +21...+25°С, хотя местами может быть теплее (до +28°С), или же наоборот - свежее (до +22°С).
  • Опасность в Киеве: в столице возможны сильные короткие ливни, из-за которых даже может подтопить улицы (водителям стоит учесть это при парковке).
  • Что дальше: в конце недели температура воздуха в Украине "имеет тенденцию к снижению".

Как влияют на погоду атмосферные фронты

Эксперт рассказала, что тем, кто "ждет ясной солнечной погоды" - необходимо подождать еще.

"Потому что пока что почти вся территория Украины находится и будет находиться под влиянием атмосферных фронтов", - объяснила Диденко.

На обнародованной ею карте можно увидеть, что территория Украины "попадает в зону ответственности атмосферных фронтов".

Атмосферные процессы, которые влияют и на Украину (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Там - еще и линия схождения над нами", - уточнила синоптик.

Это, по ее словам, "означает неустойчивую погоду по летнему типу":

  • с кратковременными дождями;
  • с грозами;
  • с вероятными сильными ливнями;
  • местами - даже со шквалами и градом.

"Только влияние западного антициклона будет тормозить интенсивность подобных процессов в западных областях Украины", - констатировала специалист.

Чего ждать от температуры воздуха 20 мая

В течение дня 20 мая температура воздуха, согласно информации Диденко, составит около +21...+25°С.

Несколько теплее - около +25...+28°С - может быть:

  • на востоке;
  • в центре;
  • на большей части юга;
  • охватывая даже Сумскую и Черниговскую области.

При этом свежее - около +18...+22°С - может быть:

  • в западных областях;
  • в Житомирской области;
  • в Винницкой области;
  • в западных районах Черкасской области.

Что будет с погодой в среду в Киеве

В Киеве, по словам Диденко, в течение 20 мая ожидаются:

  • кратковременные дожди;
  • грозы.

"Есть вероятность сильных коротких ливней в столице - обязательно выбирайте безопасное место для парковки автомобиля, городские стоки порой заилены, улицы могут принять вид реки", - предупредила метеоролог.

Она отметила также, что температура воздуха в столице ожидается в среду в пределах +25 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Может ли измениться погода в Украине позже

В завершение синоптик сообщила, что в конце недели недели "температура воздуха в Украине имеет тенденцию к снижению".

"Влажная воздушная масса с кратковременными дождями пока что стабильно нестабильна... Но нестабильность компенсирует роскошная майская природа", - подытожила специалист.

Напомним, ранее эксперты Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что в течение ближайших дней (19-21 мая) неустойчивую погоду в Украине будет обусловливать поле пониженного давления (от циклоничности с юго-востока и юга).

Синоптики объяснили, что "при такой синоптической ситуации погодные процессы уже имеют летний характер, когда дожди бывают кратковременными, сопровождаются грозами, отмечаются разной интенсивностью и неравномерным распределением по территории".

Читайте также, как специалисты на украинских метеостанциях фиксируют продолжительность солнечного сияния и каким может быть май в Украине в целом.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Погода в УкраинеНепогода в УкраинеЭкологияПогода в КиевеНаталка ДиденкоПогода на деньКлиматологМетеоролог