Украину накроет резкое похолодание: как изменится температура 28 мая и что с дождями

Погода в Украине 28 мая ощутимо изменится. На смену теплу придет прохладный воздух.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, 28 мая территория Украины окажется "в тылу холодного атмосферного фронта".
"Поэтому остатки дождей еще покапают", - уточнила синоптик.
Однако в целом осадки ожидаются:
Диденко рассказала, что за холодным фронтом распространится и холодный воздух.
"Поэтому температура воздуха ощутимо снизится", - констатировала она.
Днем воздух может прогреваться в среднем до +15...+19 градусов по Цельсию.
На юге Украины будет несколько теплее - около +20...+23°С.
Исходя из карты, обнародованной на официальном портале Украинского гидрометеорологического центра, ночью температура воздуха в разных регионах Украины может колебаться от +5°С до +16°С.
"Холодный воздух - тяжелый, сильно давит. Поэтому из-за сопротивления более теплого воздуха будет усиливаться ветер до штормовых порывов", - отметила также Диденко.
В Киеве в четверг, 28 мая, ожидается сильный северо-западный ветер.
"Есть вероятность небольшого дождя", - поделилась Диденко.
Дневная температура воздуха снизится - похолодает до +15 градусов по Цельсию.
"До конца недели в Украине будет преобладать прохладная погода, но в начале июня, на премьеру лета, снова потеплеет", - подытожила синоптик.
