Дойдет ли пыль из Сахары до Украины? Официальный ответ синоптиков

Недавно в сети появилась информация, будто в ближайшие дни пыль из Сахары "накроет Европу" и даже "дойдет до Украины", из-за чего небо "станет мутным".

Что на самом деле происходит сейчас в небе над Европой и правда ли, что украинцам может угрожать "облако пыли", рассказал в комментарии для РБК-Украина синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит .

Что сейчас "видит" спутник над Европой

По словам эксперта, по состоянию на день, 13 апреля, "над нами и, в принципе, над Европой - не наблюдается даже этой пыли".

"Она в основном сосредоточена над Средиземным морем. Потому что там - ближе в целом к Сахаре", - объяснил Семилит.

Он отметил в то же время, что о прогнозе пока что речь не идет.

"Мы только наблюдаем за тем, есть ли вот этот осадок в воздухе и тому подобное. Мы, в принципе, этого не прогнозируем", - уточнил специалист.

Стоит ли говорить о каких-то "тревожных предпосылках"

Семилит рассказал, что по состоянию на сейчас, исходя из данных спутника, "над Европой пока что такого (какого-либо страшного облака пыли или чего-то подобного, - Ред.) нет".

"Что будет в дальнейшем - все зависит от того, как будет двигаться воздушная масса над Европой. Но для Украины, в принципе, последствий как таковых - не будет", - поделился специалист.

Он добавил, что "сейчас облака прямо такого, или еще чего-либо - нет".

"Если, действительно, будут фиксироваться какие-то пылевые бури, или еще что-то - мы, конечно, будем предупреждать... Но пока что предпосылок, как таковых, нет", - констатировал синоптик.

Может ли пыль "загрязнить" небо над Украиной

По мнению специалиста, даже если до Украины что-то и "дойдет", то "не то, что там будет пыль, как пылевая буря".

"Это, возможно, будет просто как запыленность воздуха на высотах", - поделился представитель УкрГМЦ.

Он отметил, что такая пыль на людей обычно даже не влияет, ведь "есть везде".

"Даже от тех же машин на дороге, от строительства. То есть пыль есть постоянно", - объяснил Семилит.

Не менее важно, по его словам, и то, что "у нас сейчас так движется воздушная масса, что не с юга, а, в основном, с северо-западного направления, с запада".

"То есть каких-либо прямо таких огромных последствий или какого-то вреда эта пыль нанести не может. Это просто может быть как запыленность воздуха", - добавил эксперт.

Напоследок он напомнил, что сейчас над Украиной "больше влаги в воздухе".

"Поэтому вот эти пылинки - они будут микроскопические и могут служить как ядра конденсации для образования облачности", - подытожил Семилит.