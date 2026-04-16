Украину накроет атмосферный фронт: как изменится погода завтра и где будет комфортнее всего

Завтра атмосферный фронт принесет дожди и свежий ветер в большинство регионов Украины. Однако в отдельных областях сохранится сухая и почти по-летнему теплая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Особенности погоды в Украине завтра

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки 17 апреля, погоду в большинстве областей Украины будет предопределять атмосферный фронт.

Уточняется, что он:

будет перемещаться с северо-запада:

повлечет за собой небольшой дождь.

Осадков синоптики не ждут только в юго-восточной части Украины - в поле повышенного давления.

Чего ждать 17 апреля от ветра

Украинцам рассказали, что юго-западный ветер - перед фронтом - после его прохождения будет переходить на северо-западный:

в западных областях;

в северных областях.

Он "будет нести прохладный воздух со скоростью 5-10 м/с".

Что будет с температурой ночью и днем

В целом температурный режим в Украине ожидается завтра такой (в среднем):

ночью - около 3-8 градусов тепла;

днем - около 11-16 градусов тепла.

При этом несколько теплее может быть:

на Закарпатье;

на юго-востоке страны.

Там столбики термометров могут подниматься до 14-19°C.

Прогноз погоды в Украине на завтра, 17 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды для Киева и области

По территории города Киева и Киевской области в целом погода в течение 17 апреля ожидается облачной, с прояснениями.

Небольшой дождь, согласно прогнозу УкрГМЦ, вероятен:

ночью;

утром.

Днем - без осадков.

Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на завтра по Киеву и Киевской области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха в Киеве:

ночью - около 6-8 градусов тепла

днем - ориентировочно 14-16°C.

Температура воздуха по Киевской области: