Украину накроет атмосферный фронт: как изменится погода завтра и где будет комфортнее всего
Завтра атмосферный фронт принесет дожди и свежий ветер в большинство регионов Украины. Однако в отдельных областях сохранится сухая и почти по-летнему теплая погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Особенности погоды в Украине завтра
Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки 17 апреля, погоду в большинстве областей Украины будет предопределять атмосферный фронт.
Уточняется, что он:
- будет перемещаться с северо-запада:
- повлечет за собой небольшой дождь.
Осадков синоптики не ждут только в юго-восточной части Украины - в поле повышенного давления.
Чего ждать 17 апреля от ветра
Украинцам рассказали, что юго-западный ветер - перед фронтом - после его прохождения будет переходить на северо-западный:
- в западных областях;
- в северных областях.
Он "будет нести прохладный воздух со скоростью 5-10 м/с".
Что будет с температурой ночью и днем
В целом температурный режим в Украине ожидается завтра такой (в среднем):
- ночью - около 3-8 градусов тепла;
- днем - около 11-16 градусов тепла.
При этом несколько теплее может быть:
- на Закарпатье;
- на юго-востоке страны.
Там столбики термометров могут подниматься до 14-19°C.
Прогноз погоды в Украине на завтра, 17 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Прогноз погоды для Киева и области
По территории города Киева и Киевской области в целом погода в течение 17 апреля ожидается облачной, с прояснениями.
Небольшой дождь, согласно прогнозу УкрГМЦ, вероятен:
- ночью;
- утром.
Днем - без осадков.
Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Прогноз погоды на завтра по Киеву и Киевской области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха в Киеве:
- ночью - около 6-8 градусов тепла
- днем - ориентировочно 14-16°C.
Температура воздуха по Киевской области:
- ночью - около 3-8 градусов тепла;
- днем - ориентировочно 11-16°C.
