Украину накроет атмосферный фронт: как изменится погода завтра и где будет комфортнее всего

14:54 16.04.2026 Чт
Зонтики пригодятся почти везде, хотя будут и "приятные исключения"
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине завтра будет в основном влажная (фото иллюстративное: Getty Images)

Завтра атмосферный фронт принесет дожди и свежий ветер в большинство регионов Украины. Однако в отдельных областях сохранится сухая и почти по-летнему теплая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: От +25 до ледяной крупы и снега: как аномальные "скачки" погоды в апреле повлияли на урожай

Особенности погоды в Украине завтра

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ на сутки 17 апреля, погоду в большинстве областей Украины будет предопределять атмосферный фронт.

Уточняется, что он:

  • будет перемещаться с северо-запада:
  • повлечет за собой небольшой дождь.

Осадков синоптики не ждут только в юго-восточной части Украины - в поле повышенного давления.

Чего ждать 17 апреля от ветра

Украинцам рассказали, что юго-западный ветер - перед фронтом - после его прохождения будет переходить на северо-западный:

  • в западных областях;
  • в северных областях.

Он "будет нести прохладный воздух со скоростью 5-10 м/с".

Что будет с температурой ночью и днем

В целом температурный режим в Украине ожидается завтра такой (в среднем):

  • ночью - около 3-8 градусов тепла;
  • днем - около 11-16 градусов тепла.

При этом несколько теплее может быть:

  • на Закарпатье;
  • на юго-востоке страны.

Там столбики термометров могут подниматься до 14-19°C.

Украину накроет атмосферный фронт: как изменится погода завтра и где будет комфортнее всегоПрогноз погоды в Украине на завтра, 17 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоды для Киева и области

По территории города Киева и Киевской области в целом погода в течение 17 апреля ожидается облачной, с прояснениями.

Небольшой дождь, согласно прогнозу УкрГМЦ, вероятен:

  • ночью;
  • утром.

Днем - без осадков.

Ветер - северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Украину накроет атмосферный фронт: как изменится погода завтра и где будет комфортнее всегоПрогноз погоды на завтра по Киеву и Киевской области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью - около 6-8 градусов тепла
  • днем - ориентировочно 14-16°C.

Температура воздуха по Киевской области:

  • ночью - около 3-8 градусов тепла;
  • днем - ориентировочно 11-16°C.

Напомним, ранее синоптики рассказали, каким может быть апрель в Украине в целом.

Кроме того, специалисты объяснили, может ли дойти до Украины пыль из Сахары (информация о такой вероятности распространялась в сети).

Читайте также, правдивы ли слухи об "аномальной жаре" летом 2026 года.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы