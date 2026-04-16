Україну накриє атмосферний фронт: як зміниться погода завтра і де буде найкомфортніше

Завтра атмосферний фронт принесе дощі та свіжий вітер у більшість регіонів України. Проте в окремих областях збережеться суха та майже по-літньому тепла погода.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Особливості погоди в Україні завтра

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу 17 квітня, погоду в більшості областей України буде зумовлювати атмосферний фронт.

Уточнюється, що він:

переміщуватиметься з північного заходу:

спричинить невеликий дощ.

Опадів синоптики не чекають лише у південно-східній частині України - в полі підвищеного тиску.

Чого чекати 17 квітня від вітру

Українцям розповіли, що південно-західний вітер - перед фронтом - після його проходження переходитиме на північно-західний:

у західних областях;

у північних областях.

Він "нестиме прохолодне повітря зі швидкістю 5-10 м/с".

Що буде з температурою вночі та вдень

В цілому температурний режим в Україні очікується завтра такий (в середньому):

вночі - близько 3-8 градусів тепла;

вдень - близько 11-16 градусів тепла.

При цьому дещо тепліше може бути:

на Закарпатті;

на південному сході країни.

Там стовпчики термометрів можуть підніматися до 14-19°C.

Прогноз погоди в Україні на завтра, 17 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди для Києва та області

По території міста Києва та Київської області в цілому погода впродовж 17 квітня очікується хмарною, з проясненнями.

Невеликий дощ, згідно з прогнозом УкрГМЦ, ймовірний:

вночі;

вранці.

Вдень - без опадів.

Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди на завтра по Києву та Київській області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря в Києві:

вночі - близько 6-8 градусів тепла

вдень - орієнтовно 14-16°C.

Температура повітря по Київській області: