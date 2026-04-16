Україну накриє атмосферний фронт: як зміниться погода завтра і де буде найкомфортніше
Завтра атмосферний фронт принесе дощі та свіжий вітер у більшість регіонів України. Проте в окремих областях збережеться суха та майже по-літньому тепла погода.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Особливості погоди в Україні завтра
Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ на добу 17 квітня, погоду в більшості областей України буде зумовлювати атмосферний фронт.
Уточнюється, що він:
- переміщуватиметься з північного заходу:
- спричинить невеликий дощ.
Опадів синоптики не чекають лише у південно-східній частині України - в полі підвищеного тиску.
Чого чекати 17 квітня від вітру
Українцям розповіли, що південно-західний вітер - перед фронтом - після його проходження переходитиме на північно-західний:
- у західних областях;
- у північних областях.
Він "нестиме прохолодне повітря зі швидкістю 5-10 м/с".
Що буде з температурою вночі та вдень
В цілому температурний режим в Україні очікується завтра такий (в середньому):
- вночі - близько 3-8 градусів тепла;
- вдень - близько 11-16 градусів тепла.
При цьому дещо тепліше може бути:
- на Закарпатті;
- на південному сході країни.
Там стовпчики термометрів можуть підніматися до 14-19°C.
Прогноз погоди в Україні на завтра, 17 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Прогноз погоди для Києва та області
По території міста Києва та Київської області в цілому погода впродовж 17 квітня очікується хмарною, з проясненнями.
Невеликий дощ, згідно з прогнозом УкрГМЦ, ймовірний:
- вночі;
- вранці.
Вдень - без опадів.
Вітер - північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Прогноз погоди на завтра по Києву та Київській області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря в Києві:
- вночі - близько 6-8 градусів тепла
- вдень - орієнтовно 14-16°C.
Температура повітря по Київській області:
- вночі - близько 3-8 градусів тепла;
- вдень - орієнтовно 11-16°C.
