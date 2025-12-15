Украину "накроет" антициклон Frieda: синоптик объяснила, что будет с погодой 16 декабря

Как именно антициклон повлияет на погоду завтра

Согласно информации эксперта, в течение завтрашнего дня антициклон по имени Frieda будет блокировать для Украины "доступ осадков в любом виде".

Следовательно, погода 16 декабря по стране ожидается без дождя и без снега.

"Влажность будут повышать разве что туманы", - отметила Диденко.

Между тем в западных областях Украины завтра вероятны солнечные прояснения.

Антициклон Frieda (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Температура воздуха уже повысилась и умеренно теплая погода ожидается и во вторник", - поделилась синоптик.

Так, в течение дня:

в большинстве областей ожидается от 4 до 7 градусов выше нуля;

в восточных областях, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской - от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве 16 декабря погода будет также без осадков.

"Ближайшей ночью до +2 градусов, завтра днем до +5 градусов", - добавила Диденко.

Что может быть с погодой в Украине в ближайшие дни

Метеоролог сообщила, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, то есть антициклональный характер погоды.

Учитывая это существенные осадки маловероятны.

"Холода не видно. Ночью могут быть крошечные "минусы", однако в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +3+7 градусов", - рассказала Диденко.

В завершение она отметила, что облачная и "сыроватая" погода - может и не самый оптимистичный прогноз.

"Однако в условиях войны и длительных отключений электротока отсутствие сильных осадков, высокая температура воздуха - как раз то, что стоит ценить", - напомнила синоптик.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)