Украину "накроет" антициклон Frieda: синоптик объяснила, что будет с погодой 16 декабря

В течение завтрашнего дня - вторника, 16 декабря - на погоду в Украине будет влиять антициклон Frieda.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, в течение завтрашнего дня антициклон по имени Frieda будет блокировать для Украины "доступ осадков в любом виде".
Следовательно, погода 16 декабря по стране ожидается без дождя и без снега.
"Влажность будут повышать разве что туманы", - отметила Диденко.
Между тем в западных областях Украины завтра вероятны солнечные прояснения.
"Температура воздуха уже повысилась и умеренно теплая погода ожидается и во вторник", - поделилась синоптик.
Так, в течение дня:
В Киеве 16 декабря погода будет также без осадков.
"Ближайшей ночью до +2 градусов, завтра днем до +5 градусов", - добавила Диденко.
Метеоролог сообщила, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, то есть антициклональный характер погоды.
Учитывая это существенные осадки маловероятны.
"Холода не видно. Ночью могут быть крошечные "минусы", однако в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +3+7 градусов", - рассказала Диденко.
В завершение она отметила, что облачная и "сыроватая" погода - может и не самый оптимистичный прогноз.
"Однако в условиях войны и длительных отключений электротока отсутствие сильных осадков, высокая температура воздуха - как раз то, что стоит ценить", - напомнила синоптик.
