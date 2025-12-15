Україну "накриє" антициклон Frieda: синоптик пояснила, що буде з погодою 16 грудня

Впродовж завтрашнього дня - вівторка, 16 грудня - на погоду в Україні буде впливати антициклон Frieda.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, впродовж завтрашнього дня антициклон на ім'я Frieda блокуватиме для України "доступ опадів у будь-якому вигляді".
Отже, погода 16 грудня по країні очікується без дощу та без снігу.
"Вологість підвищуватимуть хіба що тумани", - зауважила Діденко.
Тим часом у західних областях України завтра ймовірні сонячні прояснення.
"Температура повітря вже підвищилася і помірно тепла погода очікується й у вівторок", - поділилась синоптик.
Так, впродовж дня:
У Києві 16 грудня погода буде також без опадів.
"Найближчої ночі до +2 градусів, завтра вдень до +5 градусів", - додала Діденко.
Метеоролог повідомила, що найближчими днями в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тобто антициклональний характер погоди.
З огляду на це істотні опади малоймовірні.
"Холоду не видно. Вночі можуть бути кволенькі "мінуси", проте у денні години температура повітря коливатиметься в межах +3+7 градусів", - розповіла Діденко.
Насамкінець вона зауважила, що хмарна й "сирувата" погода - може й не найбільш оптимістичний прогноз.
"Проте в умовах війни та тривалих вимкнень електроструму відсутність сильних опадів, височенька температура повітря - якраз те, що варто цінувати", - нагадала синоптик.
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.
Крім того, експерти УкрГМЦ пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.
Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.