UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Україну "накриє" антициклон Frieda: синоптик пояснила, що буде з погодою 16 грудня

Завтра Україну "накриє" антициклон (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - вівторка, 16 грудня - на погоду в Україні буде впливати антициклон Frieda.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Як саме антициклон вплине на погоду завтра

Згідно з інформацією експерта, впродовж завтрашнього дня антициклон на ім'я Frieda блокуватиме для України "доступ опадів у будь-якому вигляді".

Отже, погода 16 грудня по країні очікується без дощу та без снігу.

"Вологість підвищуватимуть хіба що тумани", - зауважила Діденко.

Тим часом у західних областях України завтра ймовірні сонячні прояснення.

Антициклон Frieda (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Температура повітря вже підвищилася і помірно тепла погода очікується й у вівторок", - поділилась синоптик.

Так, впродовж дня:

  • у більшості областей очікується від 4 до 7 градусів вище нуля;
  • у східних областях, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській - від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла.

У Києві 16 грудня погода буде також без опадів.

"Найближчої ночі до +2 градусів, завтра вдень до +5 градусів", - додала Діденко.

Що може бути з погодою в Україні найближчими днями

Метеоролог повідомила, що найближчими днями в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тобто антициклональний характер погоди.

З огляду на це істотні опади малоймовірні.

"Холоду не видно. Вночі можуть бути кволенькі "мінуси", проте у денні години температура повітря коливатиметься в межах +3+7 градусів", - розповіла Діденко.

Насамкінець вона зауважила, що хмарна й "сирувата" погода - може й не найбільш оптимістичний прогноз.

"Проте в умовах війни та тривалих вимкнень електроструму відсутність сильних опадів, височенька температура повітря - якраз те, що варто цінувати", - нагадала синоптик.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Крім того, експерти УкрГМЦ пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніГідрометцентрПогода в КиєвіНаталка ДиденкоПогода на деньМетеоролог