ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украину "накроет" антициклон Frieda: синоптик объяснила, что будет с погодой 16 декабря

Понедельник 15 декабря 2025 13:32
UA EN RU
Украину "накроет" антициклон Frieda: синоптик объяснила, что будет с погодой 16 декабря Завтра Украину "накроет" антициклон (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня - вторника, 16 декабря - на погоду в Украине будет влиять антициклон Frieda.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Как именно антициклон повлияет на погоду завтра

Согласно информации эксперта, в течение завтрашнего дня антициклон по имени Frieda будет блокировать для Украины "доступ осадков в любом виде".

Следовательно, погода 16 декабря по стране ожидается без дождя и без снега.

"Влажность будут повышать разве что туманы", - отметила Диденко.

Между тем в западных областях Украины завтра вероятны солнечные прояснения.

Украину &quot;накроет&quot; антициклон Frieda: синоптик объяснила, что будет с погодой 16 декабряАнтициклон Frieda (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Температура воздуха уже повысилась и умеренно теплая погода ожидается и во вторник", - поделилась синоптик.

Так, в течение дня:

  • в большинстве областей ожидается от 4 до 7 градусов выше нуля;
  • в восточных областях, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской - от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве 16 декабря погода будет также без осадков.

"Ближайшей ночью до +2 градусов, завтра днем до +5 градусов", - добавила Диденко.

Что может быть с погодой в Украине в ближайшие дни

Метеоролог сообщила, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать повышенное атмосферное давление, то есть антициклональный характер погоды.

Учитывая это существенные осадки маловероятны.

"Холода не видно. Ночью могут быть крошечные "минусы", однако в дневные часы температура воздуха будет колебаться в пределах +3+7 градусов", - рассказала Диденко.

В завершение она отметила, что облачная и "сыроватая" погода - может и не самый оптимистичный прогноз.

"Однако в условиях войны и длительных отключений электротока отсутствие сильных осадков, высокая температура воздуха - как раз то, что стоит ценить", - напомнила синоптик.

Украину &quot;накроет&quot; антициклон Frieda: синоптик объяснила, что будет с погодой 16 декабряПубликация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.

Кроме того, эксперты УкрГМЦ объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр Погода в Киеве Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
Новости
Свет будут выключать почти во всех регионах: опубликованы графики на 15 декабря
Свет будут выключать почти во всех регионах: опубликованы графики на 15 декабря
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе