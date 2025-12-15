ua en ru
Пн, 15 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну "накриє" антициклон Frieda: синоптик пояснила, що буде з погодою 16 грудня

Понеділок 15 грудня 2025 13:32
UA EN RU
Україну "накриє" антициклон Frieda: синоптик пояснила, що буде з погодою 16 грудня Завтра Україну "накриє" антициклон (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - вівторка, 16 грудня - на погоду в Україні буде впливати антициклон Frieda.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Як саме антициклон вплине на погоду завтра

Згідно з інформацією експерта, впродовж завтрашнього дня антициклон на ім'я Frieda блокуватиме для України "доступ опадів у будь-якому вигляді".

Отже, погода 16 грудня по країні очікується без дощу та без снігу.

"Вологість підвищуватимуть хіба що тумани", - зауважила Діденко.

Тим часом у західних областях України завтра ймовірні сонячні прояснення.

Україну &quot;накриє&quot; антициклон Frieda: синоптик пояснила, що буде з погодою 16 грудняАнтициклон Frieda (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Температура повітря вже підвищилася і помірно тепла погода очікується й у вівторок", - поділилась синоптик.

Так, впродовж дня:

  • у більшості областей очікується від 4 до 7 градусів вище нуля;
  • у східних областях, Дніпропетровській, Запорізькій і Полтавській - від 1 градусу морозу до 2 градусів тепла.

У Києві 16 грудня погода буде також без опадів.

"Найближчої ночі до +2 градусів, завтра вдень до +5 градусів", - додала Діденко.

Що може бути з погодою в Україні найближчими днями

Метеоролог повідомила, що найближчими днями в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск, тобто антициклональний характер погоди.

З огляду на це істотні опади малоймовірні.

"Холоду не видно. Вночі можуть бути кволенькі "мінуси", проте у денні години температура повітря коливатиметься в межах +3+7 градусів", - розповіла Діденко.

Насамкінець вона зауважила, що хмарна й "сирувата" погода - може й не найбільш оптимістичний прогноз.

"Проте в умовах війни та тривалих вимкнень електроструму відсутність сильних опадів, височенька температура повітря - якраз те, що варто цінувати", - нагадала синоптик.

Україну &quot;накриє&quot; антициклон Frieda: синоптик пояснила, що буде з погодою 16 грудняПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Крім того, експерти УкрГМЦ пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

Читайте також, які кліматичні тенденції найбільше викликають побоювання у вчених, що відбувається із погодою в Антарктиді, чи може танення льодовиків загрожувати Україні та які наслідки від зміни клімату ми вже відчуваємо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
Новини
Світло вимикатимуть майже у всіх регіонах: опубліковано графіки на 15 грудня
Світло вимикатимуть майже у всіх регіонах: опубліковано графіки на 15 грудня
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі