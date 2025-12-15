Україну "накриє" антициклон Frieda: синоптик пояснила, що буде з погодою 16 грудня

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Насамкінець вона зауважила, що хмарна й "сирувата" погода - може й не найбільш оптимістичний прогноз.

" Холоду не видно . Вночі можуть бути кволенькі "мінуси", проте у денні години температура повітря коливатиметься в межах +3+7 градусів", - розповіла Діденко.

У Києві 16 грудня погода буде також без опадів.

Отже, погода 16 грудня по країні очікується без дощу та без снігу .

Згідно з інформацією експерта, впродовж завтрашнього дня антициклон на ім'я Frieda блокуватиме для України "доступ опадів у будь-якому вигляді".

