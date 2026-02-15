ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Морозы до -17 и волна снегопадов: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Украина, Воскресенье 15 февраля 2026 18:30
Морозы до -17 и волна снегопадов: прогноз погоды в Украине на неделю (карты) Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Ближайшая неделя принесет украинцам резкие температурные контрасты: от сильных морозов до кратковременного потепления, а также волны снегопадов и гололеда в отдельных регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте также: Прогноз сурка Тимки: когда в Украину наконец-то придет настоящее тепло

В понедельник, 16 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная, местами с прояснениями погода. Однако в северных и восточных областях возможны снегопады.

Более того, по данным ГСЧС, там объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра, мокрый снег и гололедица.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -5 до -7 градусов;
  • в восточных областях - от +3 до +7 градусов;
  • в центральных областях - от -11 до +1 градусов;
  • в южных областях - от -2 до +6 градусов;
  • в западных областях - от -10 до -1 градусов.

Морозы до -17 и волна снегопадов: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)
Во вторник, 17 февраля, осадки не прогнозируются, по всем областям Украины будет солнечно. Однако в Украине ожидается волна морозов, в частности- на севере. Возможна гололедица.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -17 до -5 градусов;
  • в восточных областях - от -6 до -2 градусов;
  • в центральных областях - от -9 до 0 градусов;
  • в южных областях - от -6 до +2 градусов;
  • в западных областях - от +4 до -11 градусов.

Морозы до -17 и волна снегопадов: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)
В среду, 18 февраля, в западной части страны будет облачно с прояснениями. А вот на остальной территории - мокрый снег с дождем. На севере - снегопады. В то же время, почти по всей территории страны ожидается незначительное похолодание.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -5 до -15 градусов;
  • в восточных областях - от +1 до -7 градусов;
  • в центральных областях - от -2 до -9 градусов;
  • в южных областях - от -6 до +7 градусов;
  • в западных областях - от -11 до +4 градусов.

Морозы до -17 и волна снегопадов: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)
В четверг, 19 февраля, по картам синоптиков все еще будут держаться морозы. По всей территории страны будет облачно, на западе - мокрый снег.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -3 до -13 градусов;
  • в восточных областях - от -1 до -6 градусов;
  • в центральных областях - от -2 до -10 градусов;
  • в южных областях - от +4 до -6 градусов;
  • в западных областях - от +4 до -9 градусов.

Морозы до -17 и волна снегопадов: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)
В пятницу, 20 февраля, похолодание все еще будет держаться в Украине. Почти по всей территории страны будет облачно, на западе - возможны снегопады и мокрый снег с дождем.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от +1 до -4 градусов;
  • в восточных областях - от +5 до -3 градусов;
  • в центральных областях - от +6 до -3 градусов;
  • в южных областях - от +7 до -1 градусов;
  • в западных областях - от +10 до -1 градусов.

Морозы до -17 и волна снегопадов: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Ранее мы писали о том, что ряд регионов Украины завтра, 16 февраля, накроет непогода. Синоптики прогнозируют сильный снег, ветер и метели.

Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве
