Морозы до -17 и волна снегопадов: прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Ближайшая неделя принесет украинцам резкие температурные контрасты: от сильных морозов до кратковременного потепления, а также волны снегопадов и гололеда в отдельных регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 16 февраля, в большинстве регионов Украины ожидается солнечная, местами с прояснениями погода. Однако в северных и восточных областях возможны снегопады.

Более того, по данным ГСЧС, там объявлено штормовое предупреждение. Ожидается усиление ветра, мокрый снег и гололедица.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -5 до -7 градусов;

в восточных областях - от +3 до +7 градусов;

в центральных областях - от -11 до +1 градусов;

в южных областях - от -2 до +6 градусов;

в западных областях - от -10 до -1 градусов.



Во вторник, 17 февраля, осадки не прогнозируются, по всем областям Украины будет солнечно. Однако в Украине ожидается волна морозов, в частности- на севере. Возможна гололедица.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -17 до -5 градусов;

в восточных областях - от -6 до -2 градусов;

в центральных областях - от -9 до 0 градусов;

в южных областях - от -6 до +2 градусов;

в западных областях - от +4 до -11 градусов.



В среду, 18 февраля, в западной части страны будет облачно с прояснениями. А вот на остальной территории - мокрый снег с дождем. На севере - снегопады. В то же время, почти по всей территории страны ожидается незначительное похолодание.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -5 до -15 градусов;

в восточных областях - от +1 до -7 градусов;

в центральных областях - от -2 до -9 градусов;

в южных областях - от -6 до +7 градусов;

в западных областях - от -11 до +4 градусов.



В четверг, 19 февраля, по картам синоптиков все еще будут держаться морозы. По всей территории страны будет облачно, на западе - мокрый снег.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях - от -3 до -13 градусов;

в восточных областях - от -1 до -6 градусов;

в центральных областях - от -2 до -10 градусов;

в южных областях - от +4 до -6 градусов;

в западных областях - от +4 до -9 градусов.



В пятницу, 20 февраля, похолодание все еще будет держаться в Украине. Почти по всей территории страны будет облачно, на западе - возможны снегопады и мокрый снег с дождем.

Столбики термометров днем покажут: