Украину атакуют дроны: какие области под угрозой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и карту воздушных тревог.

Последствия атак дронов по регионам Украины

Как сообщалось, вечером 22 декабря враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.

Также в ночь на 22 декабря россияне в очередной раз нанесли удар по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области. Одной из целей стал порт "Южный". Там загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.

Кроме того, из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов в Одесской области.

Как писало РБК-Украина, в ночь на 22 декабря в результате удара российских дронов-камикадзе типа "Шахед" по Кривому Рогу разрушен Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН". Также значительные повреждения получил главный ЦПАУ "Виза".

Враг также направил беспилотники на Павлоград. Там загорелись авто и здание, которое не эксплуатировалось. Огонь потушили.

Всего в ночь на 22 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 86 дронов с пяти направлений. Большинство беспилотников удалось сбить, однако зафиксировано 26 попаданий в различных локациях.