Удар дронами по Кривому Рогу: разрушен ЦПАУ "Я-ВЕТЕРАН", повреждена "Виза"
В результате удара российских дронов-камикадзе типа "Шахед" по Кривом Роге разрушен Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН". Также значительные повреждения получил главный ЦПАУ "Виза".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.
ЦПАУ временно не работают
По его словам, оба центра сегодня не будут принимать посетителей.
"В результате шахедного удара разрушен Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН". Также значительно пострадал главный ЦПАУ "Виза". Они сегодня не будут работать", - отметил Вилкул.
В то же время административные услуги для жителей продолжают предоставлять в филиалах ЦПАУ по всему городу.
Работу будут восстанавливать несколько дней
Сейчас специалисты занимаются восстановлением доступа к информационным системам и организацией работы в другом помещении.
"Сегодня будем восстанавливать доступы к системе и будем организовывать работу в другом помещении. На это нужно несколько дней. О возобновлении работы сообщу дополнительно", - добавил он.
Люди не пострадали
По словам Вилкула, самое главное - во время атаки обошлось без жертв.
"Главное - все живы", - подчеркнул он.
Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН" и "Виза" после ночной атаки на город (фото: Александр Вилкул / Telegram)
Атака на Кривой Рог
В ночь на 22 декабря россияне атаковали ударными беспилотниками Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела возникли пожары и повреждены несколько многоэтажек.
Враг также направил беспилотники на Павлоград. Там загорелись авто и здание, которое не эксплуатировалось. Огонь потушили.
В общем, в ночь на 22 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 86 дронов с пяти направлений. Большинство беспилотников удалось сбить, однако зафиксировано 26 попаданий в различных локациях.