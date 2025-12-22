ua en ru
Удар дронами по Кривому Рогу: разрушен ЦПАУ "Я-ВЕТЕРАН", повреждена "Виза"

Кривой Рог, Понедельник 22 декабря 2025 11:15
UA EN RU
Россияне атаковали Кривой Рог (фото: Александр Вилкул / Telegram)
Автор: Василина Копытко

В результате удара российских дронов-камикадзе типа "Шахед" по Кривом Роге разрушен Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН". Также значительные повреждения получил главный ЦПАУ "Виза".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула в Telegram.

ЦПАУ временно не работают

По его словам, оба центра сегодня не будут принимать посетителей.

"В результате шахедного удара разрушен Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН". Также значительно пострадал главный ЦПАУ "Виза". Они сегодня не будут работать", - отметил Вилкул.

В то же время административные услуги для жителей продолжают предоставлять в филиалах ЦПАУ по всему городу.

Работу будут восстанавливать несколько дней

Сейчас специалисты занимаются восстановлением доступа к информационным системам и организацией работы в другом помещении.

"Сегодня будем восстанавливать доступы к системе и будем организовывать работу в другом помещении. На это нужно несколько дней. О возобновлении работы сообщу дополнительно", - добавил он.

Люди не пострадали

По словам Вилкула, самое главное - во время атаки обошлось без жертв.

"Главное - все живы", - подчеркнул он.

Удар дронами по Кривому Рогу: разрушен ЦПАУ &quot;Я-ВЕТЕРАН&quot;, повреждена &quot;Виза&quot;Удар дронами по Кривому Рогу: разрушен ЦПАУ &quot;Я-ВЕТЕРАН&quot;, повреждена &quot;Виза&quot;Удар дронами по Кривому Рогу: разрушен ЦПАУ &quot;Я-ВЕТЕРАН&quot;, повреждена &quot;Виза&quot;Удар дронами по Кривому Рогу: разрушен ЦПАУ &quot;Я-ВЕТЕРАН&quot;, повреждена &quot;Виза&quot;Удар дронами по Кривому Рогу: разрушен ЦПАУ &quot;Я-ВЕТЕРАН&quot;, повреждена &quot;Виза&quot;Удар дронами по Кривому Рогу: разрушен ЦПАУ &quot;Я-ВЕТЕРАН&quot;, повреждена &quot;Виза&quot;Центр предоставления административных услуг "Я-ВЕТЕРАН" и "Виза" после ночной атаки на город (фото: Александр Вилкул / Telegram)

Атака на Кривой Рог

В ночь на 22 декабря россияне атаковали ударными беспилотниками Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела возникли пожары и повреждены несколько многоэтажек.

Враг также направил беспилотники на Павлоград. Там загорелись авто и здание, которое не эксплуатировалось. Огонь потушили.

В общем, в ночь на 22 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 86 дронов с пяти направлений. Большинство беспилотников удалось сбить, однако зафиксировано 26 попаданий в различных локациях.

