Україну атакують дрони: які області під загрозою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мапу повітряних тривог.

Мапа повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Також частково під загрозою Київська область.

Наслідки атак дронів по регіонах України

Як повідомлялось, ввечері 22 грудня ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.

Також у ніч на 22 грудня росіяни вчергове завдали удару по портовій та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Однією з цілей став порт "Південний". Там загорілися близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією.

Крім того, через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів в Одеській області.

Як писало РБК-Україна, в ніч на 22 грудня внаслідок удару російських дронів-камікадзе типу "Шахед" по Кривому Рогу зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН". Також значних пошкоджень зазнав головний ЦНАП "Віза".

Ворог також спрямував безпілотники на Павлоград. Там зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь загасили.

Загалом в ніч на 22 грудня російські окупанти випустили по Україні 86 дронів з п'яти напрямків. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зафіксовано 26 влучань у різних локаціях.