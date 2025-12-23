Україну атакують дрони: які області під загрозою
Східні, північні та південні області України атакують ворожі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мапу повітряних тривог.
Загроза удару безпілотниками наразі спостерігається у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях.
Також частково під загрозою Київська область.
Мапа повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Наслідки атак дронів по регіонах України
Як повідомлялось, ввечері 22 грудня ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.
Також у ніч на 22 грудня росіяни вчергове завдали удару по портовій та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Однією з цілей став порт "Південний". Там загорілися близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією.
Крім того, через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів в Одеській області.
Як писало РБК-Україна, в ніч на 22 грудня внаслідок удару російських дронів-камікадзе типу "Шахед" по Кривому Рогу зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН". Також значних пошкоджень зазнав головний ЦНАП "Віза".
Ворог також спрямував безпілотники на Павлоград. Там зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь загасили.
Загалом в ніч на 22 грудня російські окупанти випустили по Україні 86 дронів з п'яти напрямків. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зафіксовано 26 влучань у різних локаціях.