Головна » Новини » Війна в Україні

Україну атакують дрони: які області під загрозою

Україна , Вівторок 23 грудня 2025 02:07
Україну атакують дрони: які області під загрозою Фото: люди і пес в укритті під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Східні, північні та південні області України атакують ворожі дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та мапу повітряних тривог.

Загроза удару безпілотниками наразі спостерігається у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях.

Також частково під загрозою Київська область.

Мапа повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Наслідки атак дронів по регіонах України

Як повідомлялось, ввечері 22 грудня ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.

Також у ніч на 22 грудня росіяни вчергове завдали удару по портовій та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Однією з цілей став порт "Південний". Там загорілися близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією.

Крім того, через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів в Одеській області.

Як писало РБК-Україна, в ніч на 22 грудня внаслідок удару російських дронів-камікадзе типу "Шахед" по Кривому Рогу зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН". Також значних пошкоджень зазнав головний ЦНАП "Віза".

Ворог також спрямував безпілотники на Павлоград. Там зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь загасили.

Загалом в ніч на 22 грудня російські окупанти випустили по Україні 86 дронів з п'яти напрямків. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зафіксовано 26 влучань у різних локаціях.

