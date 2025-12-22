ua en ru
Вт, 23 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Вражеские дроны атаковали Одессу: повреждена припортовая инфраструктура и судно

Одесса, Понедельник 22 декабря 2025 23:59
UA EN RU
Вражеские дроны атаковали Одессу: повреждена припортовая инфраструктура и судно Иллюстративное фото: Одесский порт (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Одессе в результате атаки вражеского дрона повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

Вечером 22 декабря враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками.

В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.

"Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы. Информация о пострадавших не поступала", - отметил Олег Кипер.

Удары по Одессе

Как сообщалось, в ночь на 22 декабря россияне в очередной раз нанесли удар по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области. Одной из целей стал порт "Южный". Там загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.

Кроме того, из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов в Одесской области.

Также РБК-Украина писало, что враг дважды атаковал Одессу в течение ночи 22 декабря. Из-за вражеских атак временно без электроснабжения осталась часть одного из районов. Повреждения получили окна в жилом доме.

До этого 20 декабря российские оккупанты массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. Целью врага стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге региона.

По информации главы ОГА, в результате вражеских ударов начались пожары, повреждено имущество. Обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что вечером 19 декабря россияне нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

В Одесской ОГА тогда сообщали, что в связи с атакой движение грузового транспорта по трассе М-15 "Одесса-Рени" перекрыто.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Дрони порт
Новости
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Зеленский о мирном процессе: базовый блок документов готов
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ