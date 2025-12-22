Вражеские дроны атаковали Одессу: повреждена припортовая инфраструктура и судно

В Одессе в результате атаки вражеского дрона повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

"Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы. Информация о пострадавших не поступала", - отметил Олег Кипер.

В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.

Удары по Одессе

Как сообщалось, в ночь на 22 декабря россияне в очередной раз нанесли удар по портовой и энергетической инфраструктуре Одесской области. Одной из целей стал порт "Южный". Там загорелись около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.

Кроме того, из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются более 120 тысяч абонентов в Одесской области.

Также РБК-Украина писало, что враг дважды атаковал Одессу в течение ночи 22 декабря. Из-за вражеских атак временно без электроснабжения осталась часть одного из районов. Повреждения получили окна в жилом доме.

До этого 20 декабря российские оккупанты массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. Целью врага стали объекты транспортной, портовой и промышленной инфраструктуры на юге региона.

По информации главы ОГА, в результате вражеских ударов начались пожары, повреждено имущество. Обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что вечером 19 декабря россияне нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

В Одесской ОГА тогда сообщали, что в связи с атакой движение грузового транспорта по трассе М-15 "Одесса-Рени" перекрыто.