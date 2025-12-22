ua en ru
Россия атаковала Украину с пяти направлений: зафиксировано почти три десятка попаданий

Понедельник 22 декабря 2025 09:15
Россия атаковала Украину с пяти направлений: зафиксировано почти три десятка попаданий Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 58 дронов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 22 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 86 дронов с пяти направлений. Большинство беспилотников удалось сбить, однако зафиксировано 26 попаданий в различных локациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Подробности атаки

По данным военных, с 19:00 воскресенья, 21 декабря, оккупанты атаковали Украину 86 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов. Более 50 из них - это дроны "Шахеды".

Запуск беспилотников происходил с направлений Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, с ВОТ Донецкой области, а также с Чауды - ВОТ АР Крым.

Работа ПВО

К отражению воздушной атаки были привлечены авиация, подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы, силы радиоэлектронной борьбы и подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила и подавила 58 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Россия атаковала Украину с пяти направлений: зафиксировано почти три десятка попаданий

Обстрел Украины

Напомним, сегодня ночью российские захватчики атаковали ударными беспилотниками Кривой Рог Днепропетровской области. В результате обстрела возникли пожары и повреждены несколько многоэтажек.

Враг также направил беспилотники на Павлоград. Там загорелись авто и здание, которое не эксплуатировалось. Огонь потушили.

