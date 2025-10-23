Украину атаковали 130 дронов с шести направлений: сколько сбила ПВО
Россия в ночь на 23 октября, атаковала Украину 130 ударными дронами типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 92 из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Атака продолжалась с вечера 22 октября.
По данным военных, все дроны россияне запустили с шести направлений - из Курска, Миллерово, Шаталовго, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ) и из Чауды (оккупированный Крым). Около 80 из них составляли "Шахеды".
Отражением воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы ПВО.
По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 92 вражеских беспилотника на севере и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 25 дронов в 11 локациях, еще в 11 местах - падение обломков сбитых аппаратов.
Военные добавили, что воздушная тревога еще продолжается, ведь в небе все еще находятся несколько вражеских дронов.
Атака 23 октября
Напомним, в ночь на 23 октября Киев подвергся новой атаке российскими дронами. В результате обстрела пострадали семь человек. На 10 локациях в трех районах столицы зафиксированы повреждения. Есть прямые попадания дронов в жилые дома.
Больше всего пострадал Подольский район - там повреждены учебные заведения, религиозные сооружения, музей и деловые кварталы.
В Оболонском районе беспилотник попал в 15-й этаж жилого дома, а в Деснянском - в 21-й этаж многоэтажки.
Также сообщается, что под вражеский удар попала синагога на Подоле.
На Сумщине из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура и подвижной состав. "Укрзализныця" сообщает об остановке движения нескольких поездов.