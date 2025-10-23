ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Украину атаковали 130 дронов с шести направлений: сколько сбила ПВО

Четверг 23 октября 2025 09:36
UA EN RU
Украину атаковали 130 дронов с шести направлений: сколько сбила ПВО Иллюстративное фото: РФ запустила 130 дронов по Украине (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Россия в ночь на 23 октября, атаковала Украину 130 ударными дронами типа "Шахед", Гербера и беспилотниками других типов. ПВО обезвредила 92 из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Атака продолжалась с вечера 22 октября.

По данным военных, все дроны россияне запустили с шести направлений - из Курска, Миллерово, Шаталовго, Орла, Приморско-Ахтарска (РФ) и из Чауды (оккупированный Крым). Около 80 из них составляли "Шахеды".

Отражением воздушного нападения занимались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы ПВО.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной было сбито или подавлено 92 вражеских беспилотника на севере и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 25 дронов в 11 локациях, еще в 11 местах - падение обломков сбитых аппаратов.

Военные добавили, что воздушная тревога еще продолжается, ведь в небе все еще находятся несколько вражеских дронов.

Украину атаковали 130 дронов с шести направлений: сколько сбила ПВО

Атака 23 октября

Напомним, в ночь на 23 октября Киев подвергся новой атаке российскими дронами. В результате обстрела пострадали семь человек. На 10 локациях в трех районах столицы зафиксированы повреждения. Есть прямые попадания дронов в жилые дома.

Больше всего пострадал Подольский район - там повреждены учебные заведения, религиозные сооружения, музей и деловые кварталы.

В Оболонском районе беспилотник попал в 15-й этаж жилого дома, а в Деснянском - в 21-й этаж многоэтажки.

Также сообщается, что под вражеский удар попала синагога на Подоле.

На Сумщине из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура и подвижной состав. "Укрзализныця" сообщает об остановке движения нескольких поездов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Атака дронов
Новости
Под ударом бизнес-центр и высотки, поврежден детсад: последствия атаки на Киев (фото)
Под ударом бизнес-центр и высотки, поврежден детсад: последствия атаки на Киев (фото)
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию