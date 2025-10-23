Под ударом бизнес-центр и высотки, поврежден детсад: последствия атаки на Киев (фото)
В ночь на 23 октября россияне атаковали Киев ударными дронами. В результате атаки в столице травмированы семь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram и пресс-службу ГСЧС Украины.
По словам Кличко, в результате вражеской атаки семь человек пострадали. Пятерых из них госпитализировали, еще двое - на амбулаторном лечении.
Также он сообщил, что атака не обошлась без разрушений и повреждений.
В Подольском районе столицы:
- произошли возгорания в трех жилых домах
- взрывной волной повреждены окна в нескольких домах по разным адресам
- в одной из школ района выбило более 40 окон
- в детском саду повреждена часть окон
- пылали машины во дворах нескольких жилых домов
- обломки упали возле синагоги.
По данным ГСЧС, в Подольском районе спасатели потушили пожар в квартире на первом этаже жилой пятиэтажки, а также в припаркованных рядом автомобилях. Чрезвычайники эвакуировали жителей дома. Частично разрушены кровля и две квартиры на восьмом этаже одной из многоэтажек.
Повреждены фасад и окна детского сада, а также один из бизнес-центров района.
Кроме того, ликвидировано возгорание в складских помещениях по нескольким адресам. В Подольском районе также зафиксированы пожары в трех жилых домах, выбиты стекла в школе и детсаду, повреждены несколько автомобилей, обломки упали возле синагоги.
В Деснянском районе дрон попал в 21 этаж жилой 24-этажки, но без детонации. Еще один БпЛА попал в недостроенное здание.
В Оболонском районе взрывной волной от сбития беспилотника повреждены окна в жилом доме.
К ликвидации последствий атаки привлекали более 100 спасателей и 28 единиц техники ГСЧС. Все пожары на местах попаданий ликвидированы.
Напомним, российские оккупанты вечером в среду, 22 октября, в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Атака продолжалась и ночью.
Также сообщалось, что после атаки баллистикой в ночь на 22 октября в Киеве были зафиксированы пожары и обломки ракет.