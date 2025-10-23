ua en ru
Под ударом бизнес-центр и высотки, поврежден детсад: последствия атаки на Киев (фото)

Киев, Четверг 23 октября 2025 08:29
Под ударом бизнес-центр и высотки, поврежден детсад: последствия атаки на Киев (фото) Фото: появились кадры последствий атаки на Киев 23 октября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 23 октября россияне атаковали Киев ударными дронами. В результате атаки в столице травмированы семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram и пресс-службу ГСЧС Украины.

По словам Кличко, в результате вражеской атаки семь человек пострадали. Пятерых из них госпитализировали, еще двое - на амбулаторном лечении.

Также он сообщил, что атака не обошлась без разрушений и повреждений.

В Подольском районе столицы:

  • произошли возгорания в трех жилых домах
  • взрывной волной повреждены окна в нескольких домах по разным адресам
  • в одной из школ района выбило более 40 окон
  • в детском саду повреждена часть окон
  • пылали машины во дворах нескольких жилых домов
  • обломки упали возле синагоги.

По данным ГСЧС, в Подольском районе спасатели потушили пожар в квартире на первом этаже жилой пятиэтажки, а также в припаркованных рядом автомобилях. Чрезвычайники эвакуировали жителей дома. Частично разрушены кровля и две квартиры на восьмом этаже одной из многоэтажек.

Повреждены фасад и окна детского сада, а также один из бизнес-центров района.

Кроме того, ликвидировано возгорание в складских помещениях по нескольким адресам. В Подольском районе также зафиксированы пожары в трех жилых домах, выбиты стекла в школе и детсаду, повреждены несколько автомобилей, обломки упали возле синагоги.

В Деснянском районе дрон попал в 21 этаж жилой 24-этажки, но без детонации. Еще один БпЛА попал в недостроенное здание.

В Оболонском районе взрывной волной от сбития беспилотника повреждены окна в жилом доме.

К ликвидации последствий атаки привлекали более 100 спасателей и 28 единиц техники ГСЧС. Все пожары на местах попаданий ликвидированы.

Напомним, российские оккупанты вечером в среду, 22 октября, в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Атака продолжалась и ночью.

Также сообщалось, что после атаки баллистикой в ночь на 22 октября в Киеве были зафиксированы пожары и обломки ракет.

