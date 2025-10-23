"Укрзализныця" приостановила движение поездов на Сумщине из-за обстрелов: что известно сейчас

На Сумщине из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура и подвижной состав. "Укрзализныця" сообщает об остановке движения нескольких поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю ".

"Ситуация на Сумском направлении: из-за угрозы воздушного удара движение ряда поездов затруднено", - отметили в компании.

По их данным, в результате обстрела поврежден подвижной состав и железнодорожная инфраструктура. Два работника локомотивной бригады были госпитализированы для обследования.

В УЗ отметили, что на отдельных участках Сумской области отсутствует напряжение в контактной сети.

До улучшения ситуации безопасности приостановлено движение поездов:

№144 Рахов - Сумы,

№787 Терещенская - Киев.

Время задержки будет сообщено дополнительно.

Пригородный поезд №6888 Сумы - Лебединская задерживается на отправление на неопределенное время. Движение, по словам УЗ, будет восстановлено, как только это позволит ситуация.

Внесены изменения в маршруты пригородного сообщения: поезд №6012 будет курсировать по маршруту Сумы - Тростянец-Смородино (вместо Ворожба - Тростянец-Смородино).

В регионе применяется комбинированное движение: автобус + поезд. Из-за отсутствия напряжения ряд пригородных рейсов будет курсировать с задержками.

По ситуации на Днепропетровщине и Харьковщине: из-за повышенной опасности и отсутствия напряжения на отдельных участках в пригородных рейсах возможны изменения маршрутов и задержки ориентировочно до 1,5 часа.