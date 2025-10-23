ua en ru
"Укрзализныця" приостановила движение поездов на Сумщине из-за обстрелов: что известно сейчас

Украина, Четверг 23 октября 2025 09:22
"Укрзализныця" приостановила движение поездов на Сумщине из-за обстрелов: что известно сейчас Фото: россияне атаковали железную дорогу (facebook.com Ukrzaliznytsia_photos )
Автор: Карина Левицкая

На Сумщине из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура и подвижной состав. "Укрзализныця" сообщает об остановке движения нескольких поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Ситуация на Сумском направлении: из-за угрозы воздушного удара движение ряда поездов затруднено", - отметили в компании.

По их данным, в результате обстрела поврежден подвижной состав и железнодорожная инфраструктура. Два работника локомотивной бригады были госпитализированы для обследования.

В УЗ отметили, что на отдельных участках Сумской области отсутствует напряжение в контактной сети.

До улучшения ситуации безопасности приостановлено движение поездов:

  • №144 Рахов - Сумы,
  • №787 Терещенская - Киев.

Время задержки будет сообщено дополнительно.

Пригородный поезд №6888 Сумы - Лебединская задерживается на отправление на неопределенное время. Движение, по словам УЗ, будет восстановлено, как только это позволит ситуация.

Внесены изменения в маршруты пригородного сообщения: поезд №6012 будет курсировать по маршруту Сумы - Тростянец-Смородино (вместо Ворожба - Тростянец-Смородино).

В регионе применяется комбинированное движение: автобус + поезд. Из-за отсутствия напряжения ряд пригородных рейсов будет курсировать с задержками.

По ситуации на Днепропетровщине и Харьковщине: из-за повышенной опасности и отсутствия напряжения на отдельных участках в пригородных рейсах возможны изменения маршрутов и задержки ориентировочно до 1,5 часа.

В Сумах атаковали железнодорожную станцию

В ночь на 23 октября в Сумах зафиксирован удар беспилотного летательного аппарата по территории железнодорожной станции.

В результате атаки двое работников железной дороги получили ранения. Одного из них, 35-летнего мужчину, госпитализировали в больницу для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.

Подробнее о последствиях вражеского удара в Сумской области, можно узнать в материале РБК-Украина.

