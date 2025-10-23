Синагога на Подоле в Киеве попала под удар дрона: главный раввин показал видео

Во время ночной атаки России на Подоле пострадали здание синагоги и жилой дом рядом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного раввина Украины Моше Асмана.

Главный раввин Украины Моше Асман показал последствия удара, отметив, что попадание произошло недалеко от места, где обычно собираются люди на молитву.

Атаки на Украину

Напомним, что ночью и утром 22 октября Киев подвергся атаке российских дронов и ракет. Оккупанты начали бить по городу с 4 утра и в результате этого пострадали 29 человек, включая пять детей.

Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

А вот уже в ночь на 23 октября в Киеве и областях несколько раз объявляли воздушную тревогу.

В первый раз оккупанты атаковали столицу дронами. Так, в Подольском районе обломки дрона упали на крышу жилого дома. По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.

В Обонском районе зафиксировано повреждение жилого здания обломком дрона. В Деснянском районе тем временем повреждения получил многоквартирный дом. Во время данной атаки пострадали люди.

Второй раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы удара баллистических ракет.

За несколько минут Воздушные Силы добавили уточнения о конкретной скоростной цели, которая направляется на город Кременчуг.

Украинцев призвали немедленно перейти в безопасные места и придерживаться инструкций гражданской защиты до завершения тревоги.

Отметим, что жителям Киева, чье имущество пострадало из-за вражеских атак, предоставлена возможность получить всю необходимую помощь и поддержку через специального чат-бота "еОпора", о чем сообщил начальник Киевской городской военной администрации в Telegram.