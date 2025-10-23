ua en ru
Україну атакували 130 дронів з шести напрямків: скільки збила ППО

Четвер 23 жовтня 2025 09:36
Україну атакували 130 дронів з шести напрямків: скільки збила ППО Ілюстративне фото: РФ запустила 130 дронів по Україні (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Росія у ніч проти 23 жовтня, атакувала Україну 130 ударними дронами типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 92 із них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака тривала з вечора 22 жовтня.

За даними військових, всі дрони росіяни запустили з шести напрямків - з Курська, Міллєрового, Шаталовго, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з Чауди (окупований Крим). Близько 80 із них становили "Шахеди".

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи ППО.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною було збито або подавлено 92 ворожі безпілотники на півночі та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 25 дронів у 11 локаціях, ще у 11 місцях - падіння уламків збитих апаратів.

Військові додали, що повітряна тривога ще триває, адже у небі все ще перебувають декілька ворожих дронів.

Атака 23 жовтня

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня Київ зазнав нової атаки російськими дронами. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей. На 10 локаціях у трьох районах столиці зафіксовано пошкодження. Є прямі влучання дронів у житлові будинки.

Найбільше постраждав Подільський район - там пошкоджені заклади освіти, релігійні споруди, музей та ділові квартали.

В Оболонському районі безпілотник влучив у 15-й поверх житлового будинку, а в Деснянському - у 21-й поверх багатоповерхівки.

Також повідомляється, що під ворожий удар потрапила синагога на Подолі.

На Сумщині через обстріли пошкоджено залізничну інфраструктуру та рухомий склад. "Укрзалізниця" повідомляє про зупинку руху кількох потягів.

