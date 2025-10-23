Україну атакували 130 дронів з шести напрямків: скільки збила ППО

Росія у ніч проти 23 жовтня, атакувала Україну 130 ударними дронами типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 92 із них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака тривала з вечора 22 жовтня.

За даними військових, всі дрони росіяни запустили з шести напрямків - з Курська, Міллєрового, Шаталовго, Орла, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з Чауди (окупований Крим). Близько 80 із них становили "Шахеди".

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та безпілотні системи ППО.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною було збито або подавлено 92 ворожі безпілотники на півночі та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 25 дронів у 11 локаціях, ще у 11 місцях - падіння уламків збитих апаратів.

Військові додали, що повітряна тривога ще триває, адже у небі все ще перебувають декілька ворожих дронів.