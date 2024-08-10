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Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме: представляются мобильным оператором

Украина, Суббота 10 августа 2024 19:10
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Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме: представляются мобильным оператором Фото: в Украине снова активизировались мошенники (hacker-man-on-laptop)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители сообщили о новой мошеннической схеме, которая начала действовать в Украине. Правонарушители представляются мобильным оператором и собирают данные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

По словам правоохранителей, целью злоумышленников является путем замены SIM-карты, на которой работает ваш номер, получить доступ к персональным аккаунтам в системах интернет-банкинга и завладеть средствами с карточек.

Признаки мошенничества:

  • На мобильные номера, к которым привязаны банковские карты, периодически звонят по телефону неизвестные.
  • Поступило SMS с одноразовым паролем для подтверждения оплаты или изменения данных.
  • Получили сервисное SMS, что номер будет заблокирован или SIM-карта заменена.
  • Без очевидных причин внезапно исчезла связь.
  • Неизвестные спрашивают у вас данные об интернет-трафике и прочем.

Как защититься

Чтобы защитить свои данные, следует идентифицировать или олицетворять номер, к которому привязаны банковские карты, на ваш паспорт или же перейти с предоплаченной формы обслуживания на контрактную.

Простые правила для всех:

  • Не оставляйте контакты незнакомцам.
  • Не подвергайтесь воздействию эмоций и всегда проверяйте информацию, которую вам сообщают.

Напомним, мы уже писали, что мошенники научились воровать данные и деньги через QR-коды.

Более того, в Запорожье правоохранители разоблачили новую мошенническую схему, по которой злоумышленники завладевали приобретенными квартирами своих жертв. Детали мошеннической схемы - в материале РБК-Украина.

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